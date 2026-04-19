На Львівщині змія напала на людину: які види водяться в регіоні та чи є отруйні

Всього на території області можна зустріти щонайменше чотири види

У Львівській області зафіксовано перший цього сезону випадок укусу змії. Вона вчепилася в вказівний палець 40-річної жінки, після чого постраждалу довелося госпіталізувати.

Про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Медики зазначили, що сезон активності плазунів починається в Україні з настанням тепла.

"До реанімаційного відділення Бродівської ЦМЛ госпіталізовано 40-річну жительку м. Броди з діагнозом — укус змії вказівного пальця лівої руки, анафілаксія. Жінку доставлено із с. Сімферополь. Стан – середньої тяжкості", — говориться.

Інших подробиць про стан постраждалої медики не повідомляли.

Які змії водяться на Львівщині

До основних видів, які можна зустріти на території області, є:

Вуж звичайний (Natrix natrix) — найпоширеніший. Його можна впізнати за жовтими "вушками" на голові. Така змія не несе небезпеки, живе біля води і нерідко зустрічається біля річок та озер.

Вуж звичайний. Фото: Вікіпедія

Водяний вуж (Natrix tessellata). Ця змія також не отруйна. Її нерідко плутають із гадюкою через відсутність жовтих плям. Мешкає біля водоймищ.

Водяний вуж. Фото: Вікіпедія

Гадюка звичайна — єдина отруйна змія у регіоні. Вона має зигзагоподібний візерунок на спині. Змія не є агресивною і може вкусити тільки за загрози.

Гадюка звичайна. Фото: Вікіпедія

Медянка (Coronella austriaca) – досить рідкісна змія на території Львівщини. Не є отруйною.

Мідянка. Фото: Вікіпедія

Правила безпеки

Раптова зустріч зі змією на вулиці може викликати паніку від переляку та несподіванки. У такій ситуації важливо знати, що робити далі і яких кроків точно треба уникати, щоб не спровокувати тварину.

Насамперед, зберігайте дистанцію і не підходьте ближче 2-3 метрів. Намагайтеся не робити різких рухів, щоби змія не прийняла це як загрозу не приступила до атаки. Найкраще обійти її стороною чи відступити назад.

Також слід пам’ятати, що в подібних ситуаціях слід звертатися до екстрених служб:

101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). На місце можуть надіслати рятувальників, які заберуть або відловлять змію.

102 — Поліція, якщо є небезпека для людей або тварина поводиться агресивно.

Що робити, якщо ви зустріли змію? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

