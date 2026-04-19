На Львівщині змія напала на людину: які види водяться в регіоні та чи є отруйні
Всього на території області можна зустріти щонайменше чотири види
У Львівській області зафіксовано перший цього сезону випадок укусу змії. Вона вчепилася в вказівний палець 40-річної жінки, після чого постраждалу довелося госпіталізувати.
Про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Медики зазначили, що сезон активності плазунів починається в Україні з настанням тепла.
"До реанімаційного відділення Бродівської ЦМЛ госпіталізовано 40-річну жительку м. Броди з діагнозом — укус змії вказівного пальця лівої руки, анафілаксія. Жінку доставлено із с. Сімферополь. Стан – середньої тяжкості", — говориться.
Інших подробиць про стан постраждалої медики не повідомляли.
Які змії водяться на Львівщині
До основних видів, які можна зустріти на території області, є:
- Вуж звичайний (Natrix natrix) — найпоширеніший. Його можна впізнати за жовтими "вушками" на голові. Така змія не несе небезпеки, живе біля води і нерідко зустрічається біля річок та озер.
- Водяний вуж (Natrix tessellata). Ця змія також не отруйна. Її нерідко плутають із гадюкою через відсутність жовтих плям. Мешкає біля водоймищ.
- Гадюка звичайна — єдина отруйна змія у регіоні. Вона має зигзагоподібний візерунок на спині. Змія не є агресивною і може вкусити тільки за загрози.
- Медянка (Coronella austriaca) – досить рідкісна змія на території Львівщини. Не є отруйною.
Правила безпеки
Раптова зустріч зі змією на вулиці може викликати паніку від переляку та несподіванки. У такій ситуації важливо знати, що робити далі і яких кроків точно треба уникати, щоб не спровокувати тварину.
Насамперед, зберігайте дистанцію і не підходьте ближче 2-3 метрів. Намагайтеся не робити різких рухів, щоби змія не прийняла це як загрозу не приступила до атаки. Найкраще обійти її стороною чи відступити назад.
Також слід пам’ятати, що в подібних ситуаціях слід звертатися до екстрених служб:
- 101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). На місце можуть надіслати рятувальників, які заберуть або відловлять змію.
- 102 — Поліція, якщо є небезпека для людей або тварина поводиться агресивно.
