Можуть оштрафувати? Що чекає українців, які не оцифрують трудову вчасно

Паперові документи не втрачають чинності

Уже 10 червня в Україні має закінчитись термін оцифрування трудових книжок. Однак у багатьох виникає питання: чи можна це зробити після цього числа та чи будуть штрафувати за несвоєчасність.

Як нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ), перехід на електронні трудові книжки триває, і 10 червня він не закінчиться. Але для громадянам встановили чіткий дедлайн.

Оцифрувати трудову можна як онлайн на порталі ПФУ, так і у відділенні пенсійного у будь-якому місті. Також є можливість це зробити й у ЦНАПі. Зауважимо, що українці можуть подати документи самостійно або ж це зробить роботодавець.

Чи можна подати документи після 10 червня

Так, адже сервіс продовжить працювати над переходом на електронну форму трудових. Також продовжиться прийом заяв й через відділення ПФУ чи ЦНАПу. Основна мета цієї цифровізації — це поступовий перехід з паперових носіїв на електронні.

Однак класичні трудові книжки залишаються чинними, зокрема для підтвердження стажу до 1 січня 2004 року під час призначення пенсії. Окрім того, законодавство не передбачає жодних штрафів за те, що трудову книжку не оцифрували до встановленого терміну.

Чи можна оцифрувати трудову після 10 червня

Пенсійний фонд закликає не хвилюватись через дедлайн, адже процес цифровізації не закінчиться 10 червня.

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