В "АТБ" туалети для обраних? Чи може покупець скористатися вбиральнею в маркеті

За законодавством України магазини не є закладами громадського харчування

У магазинах "АТБ" є власні вбиральні, але у мережі здебільшого діють певні обмеження з їх користування. Про це знають не всі українці.

Як зазначила дівчина у Threads, вона вперше побачила туалет в "АТБ". Не просто комірку зі словами "Службове приміщення", а двері, де є позначки вбиральні.

"Відколи в "АТБ" є туалети? Вони загального користування?" — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в супермаркетах дійсно є вбиральні, але в мережі "АТБ" вони здебільшого для персоналу. Адже за законодавством України магазини не є закладами громадського харчування, вони не зобов'язані надавати вільний доступ до туалетів для всіх відвідувачів.

У разі критичної ситуації адміністрація чи охорона може піти на зустрічі покупцям та дозволити скористатись туалетом. Зазвичай це стосується людей похилого віку, вагітних та людей з дітьми. Однак про це знають не всі українці, саме тому хтось навіть створив петицію про обов'язкові туалети для відвідувачів в "АТБ" та "Сільпо". Щоправда, достатньої кількості підписів вона не набрала.

У коментарях користувачі додавали, що неодноразово користувались туалетом в супермаркеті, після того як звернулись до працівників. Люди писали:

Здається, тому що магазини це публічні місця, де туалети мають бути в доступі для всіх.

У всіх чорних "АТБ" мають бути.

Відкрила для себе цей світ, коли з вагітним животом і п'яти метрів пройти не могла. Мене тоді охоронці водили пісяти. Нещодавно, тільки зайшла в "АТБ" мій син урочисто "Пісяти хочу", я навіть рота відкрити не встигла, якась працівниця: "Тааак, хто тут в туалет хоче? Всі за мною, я відведу!!!"

Жінки з дітьми просили дозволу скористатися туалетом і їх проводили в підсобне приміщення.

В кожному "АТБ" є. Просите в охорони і вони проведуть. Там навіть біде є.

Раніше "Телеграф" розповідав, що касирка "АТБ" назвала найбільш "бісячу" звичку покупців.