На Львовщине змея напала на человека: какие виды водятся в регионе и есть ли ядовитые

Анастасия Мокрик
Как уберечься от змей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего на территории области можно встретить минимум четыре вида

Во Львовской области зафиксрован первый в этом сезоне случай укуса змеи. Она вцепилась в указательный палец 40-летней женщины, после чего пострадавшую пришлось госпитализировать.

Об этом рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней. Медики отметили, что сезон активности пресмыкающихся начинается в Украине с наступлением тепла.

"В реанимационное отделение Бродовской ЦГБ госпитализирована 40-летняя жительница г. Броды с диагнозом — укус змеи указательного пальца левой руки, анафилаксия. Женщина доставлена ​​из с. Симферополь. Состояние – средней тяжести", — говорится в сообщении.

Других подробностей о состоянии пострадавшей медики не сообщали.

Какие змеи водятся на Львовщине

К основным видам которые можно встретить на территории области, являются:

  • Обыкновенный уж (Natrix natrix) — самый распространенный. Его можно узнать по желтым "ушкам" на голове. Такая змея не несет опасности, живет у воды и нередко встречается возле рек и озёр.
Обыкновенный уж. Фото: Википедия
  • Водяной уж (Natrix tessellata). Эта змея также не ядовита. Ее нередко путают с гадюкой из-за отсутствия желтых пятен. Обитает у водоёмов.
Водяной уж. Фото: Википедия
  • Гадюка обыкновенная — единственная ядовитая змея в регионе. Она имеет зигзагообразный узор на спине. Змея не является агрессивной и может укусить только при угрозе.
Гадюка обыкновенная. Фото: Википедия
  • Медянка (Coronella austriaca) — довольно редкая змея на территории Львовщины. Не является ядовитой.
Медянка. Фото: Википедия

Правила безопасности

Внезапная встреча со змеей на улице может вызвать панику от испуга и неожиданности. В такой ситуации важно знать, как поступать дальше и каких шагов точно не стоит делать, чтобы не спровоцировать животное.

В первую очередь, сохраняйте дистанцию и не подходите ближе 2-3 метров. Старайтесь не делать резких движений, чтобы змея не приняла это как угрозу не приступила к атаке. Лучше всего обойти ее стороной или отступить назад.

Также следует помнить, что в подобных ситуациях нужно обращаться в экстренные службы:

  • 101 — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На место могут прислать спасателей, которые заберут или отловят змею.
  • 102 — Полиция, если есть опасность для людей или животное ведет себя агрессивно.
Что делать, если вы встретили змею
Что делать, если вы встретили змею. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

