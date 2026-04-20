Доступ до зброї в Україні пропонують спростити: яку називають ідеальною для кожного

Головна умова — чітке навчання та визначені в законі умови

В Україні досі не прийнятий закон про зброю. Проте, якщо наявний законопроєкт приймуть — короткоствольна зброя буде під забороною ще 5 років після закінчення війни. Та не всі погоджуються із цим, і хоча "короткоствол" не найефективніший для самозахисту, його варто зробити доступним, каже генеральний директор компанії Big Cat Ammo Влад Кравченко.

Що потрібно знати:

Експерт пропонує спростити доступ до зброї

Виступає проти лімітів на патрони та довжину ствола

Називає дробовик практичним варіантом самозахисту

Влад Кравченко (Big Cat) в коментарі "Телеграфу" зауважив, що короткоствольну та гладкоствольну зброю дозволяв би з 21 року, а от нарізну зброю — з 25 років. Зауважимо, вона має більшу потужність та дальність стрільби, часто використовується при полюванні на великих звірів.

Хто і за яких умов може отримати зброю в Україні/ Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Проте головне — прописати всі умови отримання дозволів та застосування знаряддя оборони в законі та впровадити відповідне навчання. При цьому обмежень по довжині ствола чи кількості патронів не потрібно.

Водночас, Кравченко наголошує, що наразі в Україні найнеобхідніша зброя для самооборони — не короткоствольна. "Дробовик — універсальний. На сьогоднішній день, це моя власна думка, що дробовик повинен бути в кожному авто. Тому що дрони і т.п. і т.д. Особливо в прифронтових містах", — каже експерт. За його словами, якби в Києві почалась "заварушка" він би сам обрав дробовик.

Чи дозволені в Україні дробовики

Помповый дробовик Ithaca 37/ Фото: zbroya.info

Дробовики належать до гладкоствольної мисливської зброї та на них можна отримати дозвіл на володіння та зберігання. Важливо, що таке озброєння має зберігатися в сейфі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку голови Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна, потрібно проводити триваліше і коштовніше навчання, для того, щоб людина могла отримати зброю. При цьому мають бути обмеження за типом та калібром.