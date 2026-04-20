Доступ к оружию в Украине предлагают упростить: какое называют идеальным для каждого

Главное условие – четкое обучение и определенные в законе условия

В Украине до сих пор не принят закон об оружии. Однако если существующий законопроект примут — короткоствольное оружие будет под запретом еще 5 лет после окончания войны. Но не все соглашаются с этим, и хотя "короткоствол" не самый эффективный для самозащиты, его следует сделать доступным, говорит генеральный директор компании Big Cat Ammo Влад Кравченко.

Что нужно знать:

Эксперт предлагает упростить доступ к оружию

Выступает против лимитов на патроны и длину ствола

Называет дробовик практичным вариантом самозащиты

Влад Кравченко (Big Cat) в комментарии "Телеграфу" отметил, что короткоствольное и гладкоствольное оружие позволял бы с 21 года, а вот нарезное оружие — с 25 лет. Заметим, что оно имеет большую мощность и дальность стрельбы, часто используется при охоте на крупных зверей.

Кто и при каких условиях может получить оружие в Украине/ Инфографика сделана с помощью ИИ

Однако главное – прописать все условия получения разрешений и применения орудия обороны в законе и внедрить соответствующее обучение. При этом ограничений по длине ствола или количеству патронов не требуется.

В то же время Кравченко отмечает, что сейчас в Украине самое необходимое оружие для самообороны — не короткоствольное. "Дробовик — универсальный. На сегодняшний день, это мое собственное мнение, что дробовик должен быть в каждом авто. Потому что дроны и т.п. и т.д. Особенно в прифронтовых городах", — говорит эксперт. По его словам, если бы в Киеве началась "заварушка", он бы сам выбрал дробовик.

Разрешены ли в Украине дробовики

Помповый дробовик Ithaca 37/ Фото: zbroya.info

Дробовики относятся к гладкоствольным охотничьим оружиям и на них можно получить разрешение на владение и хранение. Важно, что такое вооружение должно храниться в сейфе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению председателя Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, нужно проводить более длительное и ценное обучение для того, чтобы человек мог получить оружие. При этом должно быть ограничение по типу и калибру.