Доступ к оружию в Украине предлагают упростить: какое называют идеальным для каждого
Главное условие – четкое обучение и определенные в законе условия
В Украине до сих пор не принят закон об оружии. Однако если существующий законопроект примут — короткоствольное оружие будет под запретом еще 5 лет после окончания войны. Но не все соглашаются с этим, и хотя "короткоствол" не самый эффективный для самозащиты, его следует сделать доступным, говорит генеральный директор компании Big Cat Ammo Влад Кравченко.
Что нужно знать:
- Эксперт предлагает упростить доступ к оружию
- Выступает против лимитов на патроны и длину ствола
- Называет дробовик практичным вариантом самозащиты
Влад Кравченко (Big Cat) в комментарии "Телеграфу" отметил, что короткоствольное и гладкоствольное оружие позволял бы с 21 года, а вот нарезное оружие — с 25 лет. Заметим, что оно имеет большую мощность и дальность стрельбы, часто используется при охоте на крупных зверей.
Однако главное – прописать все условия получения разрешений и применения орудия обороны в законе и внедрить соответствующее обучение. При этом ограничений по длине ствола или количеству патронов не требуется.
В то же время Кравченко отмечает, что сейчас в Украине самое необходимое оружие для самообороны — не короткоствольное. "Дробовик — универсальный. На сегодняшний день, это мое собственное мнение, что дробовик должен быть в каждом авто. Потому что дроны и т.п. и т.д. Особенно в прифронтовых городах", — говорит эксперт. По его словам, если бы в Киеве началась "заварушка", он бы сам выбрал дробовик.
Разрешены ли в Украине дробовики
Дробовики относятся к гладкоствольным охотничьим оружиям и на них можно получить разрешение на владение и хранение. Важно, что такое вооружение должно храниться в сейфе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению председателя Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, нужно проводить более длительное и ценное обучение для того, чтобы человек мог получить оружие. При этом должно быть ограничение по типу и калибру.