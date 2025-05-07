Україну захистять "феодали" чи озброєне ополчення? Що не так із законом про зброю

Антизброярське лоббі проштовхнуло у Раді "кастрований" закон 5708

Напередодні повномасштабного російського вторгнення — 23 лютого 2022 року — Верховна Рада проголосувала у першому читанні за резонансний законопроєкт 5708 про "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Він максимально ускладнив пересічним українцям набуття зброї, однак дає можливість виникнути касті озброєних "феодалів".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова наглядової ради Української асоціації власників зброї (УАВЗ) Георгій Учайкін. Він пояснив, чому документ вийшов "кастрованим".

Більше читайте у публікації: "100 тисяч власників пістолетів не шмаляють один в одного": Георгій Учайкін про те, чому в Україні треба дозволити будь-яку зброю".

Експерт нагадав, що громадянин України набуває повної відповідальності у 18 років — може одружуватися і голосувати. Тобто, йому довіряють вирішення долі країни. Тому у цьому віці йому має бути доступний гладкоствол і мисливська рушниця. А карабіни і пістолети — можливо, з 21-го року.

— Законопроєкт 5708 передбачає, що гладкоствол можна мати з 21-го року, карабін — з 25-ти, а пістолети — з 30-ти, з попередніми п'ятьма роками володіння іншою вогнепальною зброєю і через п'ять років після закінчення воєнного стану. Іншими словами, ніколи. Звісно, адже для них ця тема — табу, — каже голова наглядової ради УАВЗ.

На його думку, так виникає каста обраних, наближених до влади "феодалів".

— Володіння громадянами короткоствольною зброєю докорінно змінює стосунки між ними і людьми, які тимчасово отримують владні повноваження. До озброєного громадянина ти апріорі будеш ставитись з більшою повагою. Ти не зможеш нехтувати його правами, бо він здатен їх захистити. Це фундамент справжньої республіки, якою є Україна, — каже експерт.

За його словами, Друга поправка до Конституції США зазначає: оскільки для безпеки вільної держави необхідне добре озброєне ополчення, право громадян володіти зброєю і носити її при собі не підлягає обмеженню.

— Саме завдяки добре озброєному ополченню ми частково пропетляли в 2014-му році. У 2022-му році ми дуже добре пропетляли в Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській областях. Це було саме озброєне ополчення, бо люди виходили з власними карабінами і мисливськими рушницями в той момент, коли, не важливо з яких причин, держава не змогла бути спроможною, — підсумував Георгій Учайкін.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому ідея влади щодо обміну бойової зброї на короткостволи — не спрацює.