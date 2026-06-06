"Я вже не витримую". Касирка поскаржилася на звичку покупців, що її дуже дратує

В мережі зараз немає середніх пакетів, але клієнти продовжують їх вимагати

Касирка "АТБ" розповіла про поведінку покупців, яка її дуже дратує. Вона стосується пакетів для купленого товару.

Про це співробітниця "АТБ" розповіла у соцмережі Threads. Вона почала свій пост зі "Я вже не витримую" та нагадала, що до початку повномасштабної війни мережа мала три види пакетів — великий, середній і маленький.

Жарт про пакети в "АТБ". Фото facebook.com/ATB.Market.tm

Однак тепер залишилося лише два види пакетів — маленький на 12 кг і великий на 18 кг. Ще є пакетик на 7 кг зроблений з кукурудзяних початків. Як пише касирка, його вам навряд чи запропонують на касі, тому що він майже нічого не витримує.

"Так в чому ж проблема, спитаєте мене ви, а я вам відповім: коли вам на касі пропонують маленький або великий пакет то вибирайте або маленький або великий а не середній. Вас проходить чоловік 300 мимо однієї каси (це якщо немаленьке "АТБ") і кожному пояснити, що середнього пакета немає — це просто неможливо", — пише касирка.

Еволюція пакета "АТБ" — якими вони були на початку

У мережі показали "раритетний" пакет "АТБ" часів кінця 1990-х початку 2000-х років. Це — прозорий пакет для фасування, на ньому логотип "АТБ" з написами російською — "Удобно и экономно".

А ось на легендарному синьому пакеті "АТБ", які вже не роблять, зараз можна непогано заробити. Їх продають за сотні гривень.

Як писав "Телеграф", раніше касирка "АТБ" назвала найбільш "бісячу" звичку покупців. Це стосується роботи кас.