Стійкий аромат для вашої вбиральні. Як за кілька хвилин зробити ароматизатор

Все потрібне вже є у вас вдома

У вбиральні без ароматизаторів чи спреїв фактично неможливо обійтись, однак не обов'язково купувати щоразу щось в магазині. Адже ароматизатор можна зробити й власноруч вдома.

"Телеграф" розповість про цей корисний лайфхак, а також які переваги він має. Зауважимо, що більшість потрібних інгредієнтів є в кожній квартирі.

Аби в туалеті завжди стояв приємний запах, треба купувати не пшикаючі ароматизатори, а додати особливу суміш у зливний бачок. Так, можна купити спеціальні капсули, але не всі вони забезпечують дійсно граний та стійкий аромат.

Для домашньої капсули у бачок треба у рівних пропорціях змішати зубну пасту, харчову соду та пральний порошок. Можна використовувати найбюджетніші інгредієнти. Головне, щоб паста мала яскравий аромат. До слова, добре підійде м'ятна чи ментолова. Щодо порошку, беріть той, що для ручного прання, адже він добре піниться.

Усі інгредієнти треба перемішати в глибокій ємності, аби утворилась однорідна та клейка маса. Потім її слід перекласти у звичайний поліетиленовий пакет та щільно зав'язати. До слова, добре підійдуть навіть невеликі зіп-пакети. У них треба зробити до 20 отворів голкою.

Як зробити ароматизатор для туалету. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Отриманий пакет суміші слід помістити у зливний бачок. Поєднання цих інгредієнтів не тільки надасть свіжості вбиральні, а й ефективно очистить та продезінфікує унітаз.

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