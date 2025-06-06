Журналісти, зі святом! Яскраві оригінальні листівки, щоб привітати професіоналів 6 червня

6 червня не забудьте побажати успіху близьким і друзям, які працюють у ЗМІ

Цієї п’ятниці в Україні відзначається День журналіста — професійне свято представників однієї з найвагоміших і найвідповідальніших професій. В умовах війни їхня робота стає особливо небезпечною. Саме журналісти доносять до світу правду про те, що відбувається в Україні, викривають міфи російської пропаганди та нерідко виконують свою місію з ризиком для життя.

День журналіста в Україні було засновано 1994 року першим президентом країни Леонідом Кравчуком. Для святкування цієї події обрали символічну дату – 6 червня. Саме цього дня Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів на зборах у Брюсселі.

Не забудьте цього дня привітати своїх колег, рідних та друзів, які працюють у ЗМІ. Побажайте представникам "четвертої влади" натхнення, мужності та енергії. "Телеграф" підготував оригінальні листівки та картинки, які допоможуть вам передати найщиріші почуття професіоналам своєї справи.

З Днем журналіста 2025: листівки і картинки

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть важливе сімейне свято. Раніше ми писали, коли відзначається День батька 2025.