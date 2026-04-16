Війну в Україні можна було б завершити за рік: євродепутат розповів, що цьому заважає

Пекка Товері розкритикував підхід ЄС до довгострокової підтримки

Війна Росії проти України може завершитися протягом року, однак цьому заважає відсутність чіткої стратегії та політичної волі у Європі. А саме Європа має стати гарантом безпеки для України, адже переговори з Росією за посередництва США — марна втрата часу, вважає депутат Європарламенту від Фінляндії Пекка Товері.

Що потрібно знати:

Європі потрібно виділити ресурси та проявити політичну волю

Україна має фінансування приблизно на два роки завдяки міжнародній підтримці

Поєднання ресурсів ЄС і українського досвіду може швидко посилити оборону

Європа повинна взяти на себе роль партнера України у переговорах і гаранта безпеки

В інтерв’ю "Телеграфу" він виділив головну проблему Європи та наголосив, що заяви про "підтримку стільки, скільки буде потрібно" — поганий план. Натомість можна розробити стратегію зупинки війни за рік.

"Під це потрібно виділити ресурси, адже справа не в грошах, а в політичній волі, — каже Товері, наголошуючи, що в Брюсселі політичну волю знайти дуже складно. — Тут багато політиків, але дуже мало державних діячів — чоловіків чи жінок — готових ризикнути своєю кар’єрою заради того, щоб щось змінити".

Кредит у 90 мільярдів — це крок у правильному напрямку. Ці гроші плюс обіцяна підтримка у розмірі понад 30 мільйонів від країн ЄС та інших партнерів означають, що Україна має фінансування на два роки. Сам як старий стратег знаю: що довший горизонт планування, то ефективніше можна використовувати гроші. Пекка Товері, депутат Європейського парламенту від Фінляндії

На його думку, подібна підтримка була б одночасно і сигналом для росіян, що Україна може продовжувати боротьбу. "Рано чи пізно тиск на Путіна та його оточення стане достатнім, щоб вони усвідомили: краще почати переговори. Або ж там відбудеться зміна влади, і нове керівництво зрозуміє це", — прораховує варіанти політик.

Іншими позитивними сигналами називає європейську участь в розвитку оборонної сфери — передачу Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T від Франції для тестування та розвитку, укладання угоди з Німеччиною щодо розробки ракетних систем.

"Якщо поєднати європейські кошти та промисловий потенціал з українським ноу-хау — особливо здатністю оперативно й дешево реалізовувати рішення — ми зможемо швидко створити необхідні Україні оборонні спроможності як заміну американським", — впевнений Пекка Товері.

Окремо він наголосив, що тристоронні переговори з РФ та США — повна втрата часу. Ті, кого США відправляє на переговори або не розуміють ситуації та не мають уявлення про Росію та Україну, або ж "в кишені" у Москви. "Ми повинні взяти на себе цю роль — як партнери України в переговорах і як ті, хто зрештою надасть вам гарантії безпеки", — резюмує депутат Європарламенту.

