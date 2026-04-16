Рус

Війну в Україні можна було б завершити за рік: євродепутат розповів, що цьому заважає

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Україні потрібна підтримка не тільки на словах Новина оновлена 16 квітня 2026, 13:03
Україні потрібна підтримка не тільки на словах.

Пекка Товері розкритикував підхід ЄС до довгострокової підтримки

Війна Росії проти України може завершитися протягом року, однак цьому заважає відсутність чіткої стратегії та політичної волі у Європі. А саме Європа має стати гарантом безпеки для України, адже переговори з Росією за посередництва США — марна втрата часу, вважає депутат Європарламенту від Фінляндії Пекка Товері.

Що потрібно знати:

  • Європі потрібно виділити ресурси та проявити політичну волю
  • Україна має фінансування приблизно на два роки завдяки міжнародній підтримці
  • Поєднання ресурсів ЄС і українського досвіду може швидко посилити оборону
  • Європа повинна взяти на себе роль партнера України у переговорах і гаранта безпеки

В інтерв’ю "Телеграфу" він виділив головну проблему Європи та наголосив, що заяви про "підтримку стільки, скільки буде потрібно" — поганий план. Натомість можна розробити стратегію зупинки війни за рік.

"Під це потрібно виділити ресурси, адже справа не в грошах, а в політичній волі, — каже Товері, наголошуючи, що в Брюсселі політичну волю знайти дуже складно. — Тут багато політиків, але дуже мало державних діячів — чоловіків чи жінок — готових ризикнути своєю кар’єрою заради того, щоб щось змінити".

Кредит у 90 мільярдів — це крок у правильному напрямку. Ці гроші плюс обіцяна підтримка у розмірі понад 30 мільйонів від країн ЄС та інших партнерів означають, що Україна має фінансування на два роки. Сам як старий стратег знаю: що довший горизонт планування, то ефективніше можна використовувати гроші.

Пекка Товері, депутат Європейського парламенту від Фінляндії

На його думку, подібна підтримка була б одночасно і сигналом для росіян, що Україна може продовжувати боротьбу. "Рано чи пізно тиск на Путіна та його оточення стане достатнім, щоб вони усвідомили: краще почати переговори. Або ж там відбудеться зміна влади, і нове керівництво зрозуміє це", — прораховує варіанти політик.

Іншими позитивними сигналами називає європейську участь в розвитку оборонної сфери — передачу Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T від Франції для тестування та розвитку, укладання угоди з Німеччиною щодо розробки ракетних систем.

"Якщо поєднати європейські кошти та промисловий потенціал з українським ноу-хау — особливо здатністю оперативно й дешево реалізовувати рішення — ми зможемо швидко створити необхідні Україні оборонні спроможності як заміну американським", — впевнений Пекка Товері.

Окремо він наголосив, що тристоронні переговори з РФ та США — повна втрата часу. Ті, кого США відправляє на переговори або не розуміють ситуації та не мають уявлення про Росію та Україну, або ж "в кишені" у Москви. "Ми повинні взяти на себе цю роль — як партнери України в переговорах і як ті, хто зрештою надасть вам гарантії безпеки", — резюмує депутат Європарламенту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переговори сповільнились. Зокрема, просування є в гуманітарних питаннях, як от обмін полоненими. Наразі акцент для США зміщений з України та РФ на Близький Схід.

Теги:
#Політика #Європа #Європарламент