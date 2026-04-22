Фігуранта журналістських розслідувань хочуть призначити на керівну посаду в Управлінні карного розшуку Києва - експерт

Начальником відділу в Управлінні карного розшуку міста Києва можуть призначити Євгена Кукоса, який згадувався у журналістських розслідувань щодо корупції та незаконного збагачення.

Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомив економічний експерт Борис Кушнірук. Про можливість призначення кандидата на керівну посаду в столичне Управління карного розшуку йому стало відомо з власних джерел.

Кушнірук наголошує, що раніше Кукос неодноразово був фігурантом журналістських розслідувань.

Зокрема, як повідомляли розслідувачі порталу ipnews, Кукос міг бути причетний до справи про викрадення цінностей на суму 13-17 млн грн з будинку митрополита Олександра Драбинко. Тоді він, як пишуть журналісти, нібито користуючись службовим положенням в управлінні карного розшуку ГУНП Київської області, допоміг крадіям уникнути відповідальності.

Пізніше, за даними журналістів, стався ще один випадок — "вирішення" питання про втечу для злочинця Андрія Нікітіна. Відомо, що протягом 2016-2018 років його злочинна група здійснювала розбійні напади на ювелірні магазини, завдавши збитків на суму в понад $5 млн. Кукос був одним з керівників операції із затримання Нікітіна, проте відпустив злочинця.

У розслідуванні видання 360.ua журналісти звертали увагу на нову нерухомість посадовця. Як повідомляли журналісти, у самого Кокуса було виявлено незадекларовану нерухомість в Обухові, а з появою електронних реєстрів він почав оформлювати активи на родичів. До прикладу, за його рідним братом в реєстрах значаться дві квартири та три нежитлових приміщення.

Враховуючи численні журналістські розслідування, нинішня спроба призначити Кокуса на керівну посаду в Управлінні карного розшуку виглядає дивною для Кушнірука. Адже з таким "послужним списком" він мав би бути не кандидатом на підвищення, а підозрюваним у справах відповідних структур: Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Державного Бюро Розслідувань чи Національного агентства з питань запобігання корупції. Водночас керівництву Головного управління Національної поліції у місті Києві вже зараз варто звернути увагу на призначення цього кандидата, говорить експерт.