Замість смітника — у справу: як старі кухлі наводять лад і роблять дім затишнішим

З них роблять горщики, свічники, шкатулки і не тільки

Старі або тріснуті чашки не обов’язково викидати — їм можна дати друге життя. Ці корисні речі допоможуть організувати простір та прикрасити оселю.

Про прості лайфхаки написало видання "Los Andes 142". У матеріалі зібрані корисні ідеї, які легко застосувати в побуті.

Серед них:

Горщики для рослин. Невеликі кухлі чудово підходять для сукулентів і мініквітів. Підсвічники. У них можна розмістити свічки та створити затишну атмосферу. Органайзери для дрібниць. Ідеальні для ручок, пензлів, ножиць та інших дрібних речей. Годівниці для птахів. На балконі або в саду чашки можна використовувати для зерна чи води. Декоративні композиції. Кілька різних кухлів легко перетворити на стильний декор. Шкатулки для прикрас. Зручно зберігати каблучки, сережки та браслети.

Що зробити зі старих чашок. Фото: згенероване ШІ

Раніше "Телеграф" писав про те, що звичайні пластикові кришки можуть бути не сміттям, а корисною знахідкою для дому. З їх допомогою можна організувати простір у квартирі та навести лад без зайвих витрат. Такі прості речі часто отримують друге життя у вигляді зручних і практичних рішень для побуту.