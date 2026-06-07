Замість смітника — у справу: як старі кухлі наводять лад і роблять дім затишнішим
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З них роблять горщики, свічники, шкатулки і не тільки
Старі або тріснуті чашки не обов’язково викидати — їм можна дати друге життя. Ці корисні речі допоможуть організувати простір та прикрасити оселю.
Про прості лайфхаки написало видання "Los Andes 142". У матеріалі зібрані корисні ідеї, які легко застосувати в побуті.
Серед них:
- Горщики для рослин. Невеликі кухлі чудово підходять для сукулентів і мініквітів.
- Підсвічники. У них можна розмістити свічки та створити затишну атмосферу.
- Органайзери для дрібниць. Ідеальні для ручок, пензлів, ножиць та інших дрібних речей.
- Годівниці для птахів. На балконі або в саду чашки можна використовувати для зерна чи води.
- Декоративні композиції. Кілька різних кухлів легко перетворити на стильний декор.
- Шкатулки для прикрас. Зручно зберігати каблучки, сережки та браслети.
Раніше "Телеграф" писав про те, що звичайні пластикові кришки можуть бути не сміттям, а корисною знахідкою для дому. З їх допомогою можна організувати простір у квартирі та навести лад без зайвих витрат. Такі прості речі часто отримують друге життя у вигляді зручних і практичних рішень для побуту.