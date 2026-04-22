Фигуранта журналистских расследований хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — эксперт

Начальником отдела в Управлении уголовного розыска города Киева могут назначить Евгения Кукоса, который упоминался в журналистских расследованиях по коррупции и незаконному обогащению.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук. О возможности назначения кандидата на руководящую должность в столичное управление уголовного розыска ему стало известно из собственных источников.

Кушнирук отмечает, что ранее Кукос неоднократно являлся фигурантом журналистских расследований.

В частности, как сообщали расследователи портала ipnews, Кукос мог быть причастен к делу о похищении ценностей на сумму 13-17 млн грн из дома митрополита Александра Драбинко. Тогда он, как пишут журналисты, якобы пользуясь служебным положением в управлении уголовного розыска ГУНП Киевской области, помог ворам избежать ответственности.

Позже, по данным журналистов, произошел еще один случай — "решение" вопроса о побеге для преступника Андрея Никитина. Известно, что в течение 2016-2018 годов его преступная группа совершала разбойные нападения на ювелирные магазины, нанеся ущерб на сумму более $5 млн. Кукос был одним из руководителей операции по задержанию Никитина, однако отпустил преступника.

В расследовании 360.ua журналисты обращали внимание на новую недвижимость чиновника. Как сообщали журналисты, у самого Кокуса была обнаружена незадекларированная недвижимость в Обухове, а с появлением электронных реестров он начал оформлять активы на родственников. К примеру, за его родным братом в реестрах числятся две квартиры и три нежилых помещения.

Учитывая многочисленные журналистские расследования, нынешняя попытка назначить Кокуса на руководящую должность в Управлении уголовного розыска выглядит странной для Кушнирука. Ведь с таким "послужным списком" он должен быть не кандидатом на повышение, а подозреваемым в делах соответствующих структур: Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Государственного Бюро Расследований или Национального агентства по предотвращению коррупции. В то же время, руководству Главного управления Национальной полиции в городе Киеве уже сейчас стоит обратить внимание на назначение этого кандидата, говорит эксперт.