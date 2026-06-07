Усе пояснюється якістю продуктів? Як "АТБ" вдається тримати низькі ціни у порівнянні з іншими

Як "АТБ" вдається бути дешевшим

Багато покупців помічають, що ціни в "АТБ часто нижчі, ніж у багатьох інших мережах. За цим стоїть не випадковість, а продумана система роботи, яка дозволяє супермаркету утримувати доступну вартість товарів.

"АТБ" працює за моделлю дискаунтера, поєднуючи великі обсяги продажів зі скороченням витрат. Це дозволяє підтримувати широкий асортимент товарів, зокрема власних торгових марок, які часто дешевші за брендові аналоги, як написали в "kherson".

Окрему увагу покупців привертають регулярні акції та спеціальні пропозиції. Популярність мають знижки на другу одиницю товару, тимчасове зниження цін і щотижневі акційні каталоги. Для постійних клієнтів доступні програми лояльності та персональні пропозиції через мобільний застосунок.

Мережа також активно розвиває онлайн-сервіси. Покупці можуть оформити замовлення через інтернет і забрати його в магазині або скористатися доставкою. Такий формат дозволяє економити не лише гроші, а й час, що особливо актуально для жителів великих міст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому більшість кас в "АТБ" завжди закриті.