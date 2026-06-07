Не оцет і не кориця: є натуральний засіб, який справді допомагає позбутися мурах

Ним потрібно обробити всі шви та щілини

Улітку мурахи швидко заполоняють будинки та сади, варто лише одній комасі знайти їжу. Водночас багато засобів боротьби з ними містять небажану для людей і тварин хімію.

Як написали в "okdiario", існує природна альтернатива — діатомітова земля, яку виготовляють із скам’янілих залишків діатомових водоростей. Засіб не містить токсичних речовин, пестицидів чи синтетичних домішок, тому вважається більш безпечним для використання в побуті.

Принцип дії діатомітової землі досить простий. Мікроскопічні частинки пошкоджують захисний шар на поверхні тіла мурахи, через що комаха швидко втрачає вологу та гине. При цьому мурахи переносять частинки порошку до гнізда, що допомагає впливати на всю колонію.

Діатомітова земля. Фото: aquavital

Для досягнення найкращого результату фахівці радять наносити порошок у місцях пересування комах: біля плінтусів, дверних і віконних прорізів, у щілинах та поблизу мурашників. Важливо, щоб засіб залишався сухим, адже після намокання його ефективність значно знижується.

Під час роботи з діатомітовою землею рекомендується використовувати захисну маску, оскільки дрібний пил може подразнювати дихальні шляхи. У приміщеннях порошок часто розсипають під кухонною технікою, за холодильником та біля місць зберігання продуктів.

Придбати діатомітову землю можна в господарських магазинах, садових центрах або через інтернет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як захистити дім від бджіл.