Буде до +27 градусів. Названо дати, коли Україну накриє майже літня спека

Деякі регіони на початку місяця очкує сильна злива

На зміну досить прохолодному квітню в Україну у першій декаді травня прийде майже літнє тепло. Адже подекуди стовпчик термометра показуватиме майже +30 градусів.

"Якщо 1–2 травня вночі ще можливі місцями заморозки до 0…-3 °С, то вже під кінець першої декади вночі потеплішає до +7…+13 °С, а денна температура в середньому виросте від +11…+17 на початку місяця до +22…+27 ближче до 8 – 10 травня", — прогнозує Кібальчич

За його словами, на початку третього місяця весни переважатиме перенесення повітряних мас із заходу та південного заходу Європи на тлі зниженого атмосферного тиску. Через це в більшості регіонів тепла погода супроводжуватиметься дощами, які більш інтенсивні виявляться у Лівобережній частині країни.

Коли в Україні потепліє

За даними порталу Ventusky, з середини першої декади травня українців очікує значне покращення погодних умов та тепло. Так, вже 5 травня на заході України вдень сонце пригріє до +27 градусів. На сході та в інших регіонах прогнозується до +17 градусів.

Погода в Україні 5 травня. Дані: Ventusky

Протягом 6-8 травня значне потепління накриватиме північ, центральні та східні області. Тут очікується від +22 до+25 градусів вдень. Вночі стовпчик термометра опуститься до +15 градусів, однак на заході може бути й +5 градусів.

Погода в Україні 8 травня. Дані: Ventusky

Погода в Україні 6 травня. Дані: Ventusky

Опади синоптики прогнозують переважно на 8 травня. В цей день очікується сильна злива, до 10 мм опадів в центральних та північних регіонах.

Погода в Україні 8 травня. Дані: Ventusky

