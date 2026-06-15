Покоління 50-70-х років сформувало одну важливу звичку, якої бракує молодим: що саме

Пояснення криється в їхньому дитинстві

Люди старші 55 років часто мають навичку, яка сьогодні стає рідкістю серед молодших поколінь — здатність спокійно сприймати тишу. Для них відсутність постійного шуму чи інформаційного потоку не викликає дискомфорту, а навпаки допомагає відпочити та зібрати думки.

Експерти пояснюють це умовами, в яких формувалося їхнє дитинство та молодість. Детальніше про це написали в "radiomitre".

У покоління 1950-1970-х років не було постійного доступу до екранів, соціальних мереж і нескінченних сповіщень. Люди проводили більше часу без цифрових подразників, тому звикли до спокійнішого темпу життя.

Завдяки цьому тиша стала для них не порожнечею, а корисним станом. Вона дає можливість переосмислити події, відновити внутрішню рівновагу та просто відпочити від щоденної метушні.

Чому люди 50-70-х років легше переносять тишу, аніж молодше покоління. Фото: "Телеграф"

У молодого покоління ця навичка трапляється значно рідше

Натомість молодші покоління зростали в умовах постійної цифрової активності. Смартфони, соціальні мережі та відеоконтент сформували звичку постійно отримувати нову інформацію, тому моменти повної тиші можуть сприйматися як незвичні або навіть дискомфортні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що люди, народжені у 1960-х роках, часто звикли покладатися насамперед на власні сили. Психологи пояснюють, що така риса сформувалася під впливом умов, у яких вони росли.