Потепління всього на кілька днів? Що чекає Львів на початку травня

Опади протягом цього тижня малоймовірні, але парасольки варто тримати напоготові

Цього тижня у Львові очікується поступова зміна погоди. Після прохолодного початку тижня прогнозується короткочасне потепління, але наприкінці тижня знову можливі дощі та зниження температури.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, найбільше температура повітря може прогрітись до +20 градусів.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Упродовж 28-29 квітня буде ще доволі прохолодно — вдень +12…+13 °C, уночі +3…+4 °C. Переважатиме хмарність, але без істотних опадів.

З 30 квітня почне теплішати, температура підніметься до +16 °C, місцями з’являться сонячні прояснення. 1 травня стане, ймовірно, найтеплішим днем — до +20 °C і переважатиме ясна погода.

Сонячних днів у Львові буде замало, але загалом буде сухо. Фото: згенероване ШІ

Втім, уже на вихідних погода знову погіршиться. 2 травня тепло збережеться на рівні +19 °C, але хмар стане більше. А вже 3 травня можливий короткий дощ і зниження температури до +17 °C.

Початок травня може принести справжне потепління у місто. Фото: згенероване ШІ

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

Цього тижня у Львові переважатиме мінлива хмарність, без опадів, але на початку тижня буде прохолодно. У вівторок очікується до +10 С°, у середу — до +9 С°, а найхолоднішим стане четвер із нічною температурою близько 0 С° та денними +8 С°.

Вже з п’ятниці розпочнеться поступове потепління: до +11 С° вдень, а на вихідних прийде справжня весна — у суботу повітря прогріється до +18 С°, у неділю — до +16 С°.

Синоптики не обіцяють дощів на цьому тижні. Фото: Укргідрометцентр

Обидва прогнози показують, що спочатку буде прохолодно, а потім потеплішає, але перший обіцяє вищі температури й дощ на вихідних, а другий — нижчі температури без опадів.

