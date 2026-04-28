Потепління всього на кілька днів? Що чекає Львів на початку травня

Марина Бондаренко
Температура виросте, але може не сягнути літніх показників. Фото Колаж "Телеграфу"

Опади протягом цього тижня малоймовірні, але парасольки варто тримати напоготові

Цього тижня у Львові очікується поступова зміна погоди. Після прохолодного початку тижня прогнозується короткочасне потепління, але наприкінці тижня знову можливі дощі та зниження температури.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, найбільше температура повітря може прогрітись до +20 градусів.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Упродовж 28-29 квітня буде ще доволі прохолодно — вдень +12…+13 °C, уночі +3…+4 °C. Переважатиме хмарність, але без істотних опадів.

З 30 квітня почне теплішати, температура підніметься до +16 °C, місцями з’являться сонячні прояснення. 1 травня стане, ймовірно, найтеплішим днем — до +20 °C і переважатиме ясна погода.

Якою буде погода у Львові 28 квітня-3 травня 2026
Сонячних днів у Львові буде замало, але загалом буде сухо. Фото: згенероване ШІ

Втім, уже на вихідних погода знову погіршиться. 2 травня тепло збережеться на рівні +19 °C, але хмар стане більше. А вже 3 травня можливий короткий дощ і зниження температури до +17 °C.

Початок травня може принести справжне потепління у місто. Фото: згенероване ШІ

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

Цього тижня у Львові переважатиме мінлива хмарність, без опадів, але на початку тижня буде прохолодно. У вівторок очікується до +10 С°, у середу — до +9 С°, а найхолоднішим стане четвер із нічною температурою близько 0 С° та денними +8 С°.

Вже з п’ятниці розпочнеться поступове потепління: до +11 С° вдень, а на вихідних прийде справжня весна — у суботу повітря прогріється до +18 С°, у неділю — до +16 С°.

Синоптики не обіцяють дощів на цьому тижні. Фото: Укргідрометцентр

Обидва прогнози показують, що спочатку буде прохолодно, а потім потеплішає, але перший обіцяє вищі температури й дощ на вихідних, а другий — нижчі температури без опадів.

