Заморозки вдарили по садах Волині: що буде з врожаєм та як надовго затримається похолодання

На Волині низькі температури спостерігалися двічі — на початку та наприкінці квітня

У Волинській області весняні заморозки завдали значної шкоди садам — постраждав цвіт ранніх фруктових дерев, що може вплинути на врожай цього року.

Про це повідомили у репортажі "Суспільне Луцьк". Зокрема, як наголосив господар Олександр, у його саді пошкоджено абрикоси, нектарини, сливи, а також частково вишні та яблуні. Цвіт після холодних ночей пожовтів і опав, що знижує шанси на формування плодів.

Агрометеорологиня Олена Кондратчук каже, що у квітні в регіоні зафіксували дві хвилі заморозків — на початку та наприкінці місяця. У період цвітіння абрикосів температура повітря знижувалася до мінус 2–3 °C, що є критичним для цих культур. Наприкінці квітня місцями температура опускалася до мінус 4 °C, коли вже активно цвіли інші кісточкові та ранні сорти яблунь.

Що буде з врожаєм

Вона підкреслила, що такі температури є вкрай несприятливими для цвіту та зав’язі. Остаточні наслідки для врожаю можна буде оцінити пізніше, однак уже зараз прогнозують його суттєве скорочення.

Додатковим негативним фактором стало розташування садів у низинах і поблизу водойм, де холодне повітря затримується довше. У таких місцях пошкодження рослин виявилися сильнішими.

Також на врожай вплинула погода під час цвітіння: через холод і опади бджоли не вилітали з вуликів, що ускладнило запилення.

Попри втрати ранніх культур, агрометеоролог Кондратчук вважає, що частково компенсувати їх зможуть пізні сорти плодових дерев, які цвістимуть за сприятливіших погодних умов.

Наскільки ще може затриматись похолодання

Синоптик Василь Климюк прогнозує, що заморозки в регіоні триватимуть до початку травня. У нічні години температура повітря може знижуватися до 0…-3 °C, тоді як вдень становитиме близько +10…+13 °C. Потепління очікується з перших чисел травня. Починаючи від суботи 2 травня, підвищення температури вночі від 0 до +5, а в день до 17-18 теплих градусів.

