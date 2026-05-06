Не тарифи, а "кружна брехня": нардеп назвав головну проблему з відновленням енергосистеми

Офіційні плани не відповідають реальним можливостям відновлення

Головна проблема української енергетики — не тарифи чи відключення, а зрив строків відновлення. У Раді заявляють про системне зволікання і нереальні плани.

Що потрібно знати:

Плани відновлення енергетики мають нереалістичні строки, а відповідальність ніхто брати не хоче

Нардеп назвав ситуацію "кружною брехнею"

Пріоритетом має бути відновлення підстанцій "Укренерго"

Гідроенергетика відстає від графіків відновлення

Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю "Відключень влітку може не бути взагалі: нардеп розповів, від чого це залежить" розповів народний депутат України Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики.

Ніхто в поставлені строки не вписується, але всі декларують, що встигнуть, каже Нагорняк. Для опису цього явища він використав термін "кружна брехня". Він зауважив: "Всі звітують про нереалістичні строки, завищені показники, неможливі плани".

Питання не в тому, що президент поставив хибні дедлайни. Питання в тому, що для їх виконання потрібно було починати діяти набагато раніше. А дії досі відкладаються. Нарада за нарадою — і ніхто не бере на себе відповідальності. Ось із цим — справжня проблема. Сергій Нагорняк, народний депутат

Нагорняк також окреслив, де саме потрібно зосередити зусилля. Першочегово — відновлення підстанцій та інших об'єктів "Укренерго". Для цього потрібні чималі фінансові ресурси та відповідне обладнання.

"Треба дуже активно відновлювати гідро- та теплоелектростанції, готувати їх до зими. Гідроенергетики сьогодні відверто відстають від своїх графіків відновлення. Викликів достатньо", — резюмував нардеп.

