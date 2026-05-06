Не тарифы, а "круговая ложь": нардеп назвал главную проблему с восстановлением энергосистемы

Официальные планы не отвечают реальным возможностям обновления

Главная проблема украинской энергетики – не тарифы или отключения, а срыв сроков восстановления. В Раде заявляют о системном промедлении и нереальных планах.

Что нужно знать:

Планы восстановления энергетики имеют нереалистичные сроки, а ответственность никто брать не хочет

Нардеп назвал ситуацию "круговой ложью"

Приоритетом должно быть возобновление подстанций "Укрэнерго"

Гидроэнергетика отстает от графиков восстановления

Об этом "Телеграфу" в блицинтервью "Отключений летом может не быть вообще: нардеп рассказал, от чего это зависит", рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк , председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики.

Никто в поставленные сроки не вписывается, но все декларируют, что успеют, говорит Нагорняк. Для описания этого явления он использовал термин "круговая ложь". Он отметил: "Все отчитываются о нереалистических сроках, завышенных показателях, невозможных планах".

Вопрос не в том, что президент поставил ложные дедлайны. Вопрос в том, что для их выполнения нужно было начинать действовать гораздо раньше. А действия до сих пор откладываются. Совещание за совещанием – и никто не берет на себя ответственности. Вот с этим настоящая проблема. Сергей Нагорняк, народный депутат

Нагорняк также наметил, где именно нужно сосредоточить усилия. Первоочередно — восстановление подстанций и других объектов "Укрэнерго". Для этого требуются немалые финансовые ресурсы и соответствующее оборудование.

"Нужно очень активно восстанавливать гидро- и теплоэлектростанции, готовить их к зиме. Гидроэнергетики сегодня откровенно отстают от своих графиков восстановления. Вызовов достаточно", — резюмировал нардеп.

Ранее Телеграф рассказывал, что другой целью России, кроме энергетики, может стать водоснабжение. Украинцам следует иметь запас воды.