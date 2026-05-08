Зеленський поїхав на передову: Сирський доповів йому про ситуацію на гарячому напрямку (карта)

Незважаючи на оголошене припинення вогню, ворог не знизив інтенсивності штурмових дій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, які захищають нашу країну на Олександрівському напрямку та вручив їм державні нагороди – орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.

Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі глави держави. Він також заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на передовій.

"Попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї ОМБр. Обговорили з командирами батальйонів і рот актуальні питання: особливості служби іноземців у бригаді, розвиток НРК та підтримку напряму інновацій", — наголосив Зеленський.

Зеленський нагородив військових

Ситуація на Олександрівському напрямі

Олександрівський напрямок знаходиться на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, поблизу Синельниківського району Дніпропетровської області.

За даними Генштабу ЗСУ, на цьому напрямі за останню добу противник тричі атакував у районах населених пунктів Калинівське та Олександроград.

Олександрівський напрямок. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

У 37-й окремій бригаді морської піхоти в Telegram повідомляли, що за квітень поточного року на Олександрівському напрямку противник не досяг жодного просування — 0.0 км².

Ціна спроб наступу для ворога призвела до суттєвих втрат:

274 військових, 3 танки, 3 артсистеми,

БМП та 16 одиниць техніки. Збито та придушено 135 БПЛА противника.

Знищено 915 наглядових командних пунктів, включаючи точки вильоту.

"Такі втрати підтверджують повний зрив наступальних дій ворога у смузі бригади", — йдеться у повідомленні.

Олександрівський напрямок. Карта DeepState

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Дружківка за 13 км від фронту. Кореспондент Ян Доброносов показав фотографії.