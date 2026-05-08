Зеленский поехал на передовую: Сырский доложил ему о ситуации на горячем направлении (карта)

Несмотря на объявленное прекращение огня враг не снизил интенсивности штурмовых действий

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которые защищают нашу страну на Александровском направлении и вручил им государственные награды — орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ–ІІІ степеней.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы государства. Он также заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой.

"Несмотря на объявленное прекращение огня враг не снизил интенсивности штурмовых действий. Также был подробный доклад командира бригады по оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Обсудили с командирами батальонов и рот актуальные вопросы: особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций", — отметил Зеленский.

Зеленский наградил военных

Ситуация на Александровском направлении

Александровское направление находится на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, вблизи Синельниковского района Днепропетровской области.

Согласно данным Генштаба ВСУ, на данном направлении за последние сутки противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское и Александроград.

Александровское направление. Инфографика: Генштаб ВСУ

В 37 отдельной бригаде морской пехоты в Telegram сообщали, что за апрель текущего года на Александровском направлении противник не достиг ни одного продвижения — 0.0 км².

Цена попыток наступления для врага привела к существенным потерям:

274 военных, 3 танка, 3 артсистемы,

БМП и 16 единиц техники. Сбито и подавлено 135 БПЛА противника.

Уничтожено 915 наблюдательных, командных пунктов, включая точки вылета.

"Такие потери подтверждают полный срыв наступательных действий врага в полосе бригады", — говорится в сообщении.

Александровское направление. Карта DeepState

