Краматорськ в жалобі: як виглядає місто після жорстокого удару Росії (репортаж Яна Доброносова)

Галина Михайлова ,
Місто на Донеччині після руйнівного удару Новина оновлена 06 травня 2026, 12:29
Місто на Донеччині після руйнівного удару.

6 травня місто вшановує загиблих після удару російських авіабомб

Краматорськ оговтується після російського авіаудару 5 травня. Удар ФАБ-250 по центру міста забрав життя щонайменше шести людей і спричинив масштабні руйнування.

Що потрібно знати:

  • Росія скинула на Краматорськ три авіабомби ФАБ-250 з УМПК
  • Удар припав на центральну частину міста
  • Загинули щонайменше 6 людей, ще 13 поранені
  • В місті оголосили 6 травня днем жалоби

На місці російського удару побував кореспондерт "Телеграфу" Ян Доброносов. Попри постійно триваючу загрозу удару з повітря, місцеві активно ремонтують пошкоджені будинки — забивають фанерою вікна, прибирають обгорілі автомобілі та уламки.

Пошкоджені будівлі у центрі Краматорська після авіаудару
Російські війська скинули на Краматорськ три авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК близько п'ятої вечора. Ці бомби покликані завдати максимальної шкоди — руйнувати будинки, знищувати бронетехніку тощо. Уламки бомби можуть завдавати непоправних наслідків навіть на відстані в кілька сотень метрів. Модулі УМПК використовують для точнішого наведення. Цілями росіян були звичайні українці та інфраструктура.

Згоріле авто в Краматорську
Окрім шістьох загиблих, ще 13 людей отримали поранення. Пошкоджені щонайменше 16 багатоповерхівок, чотири адміністративні будівлі, два громадські заклади та 14 автомобілів.

Та попри всі зусилля росіян, мешканці Краматорська не втрачають сили духу.

Мешканка Краматорська посміхається крізь вибите вікно
Люди несуть фанеру, щоб забити вікна в Краматорську
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни продовжують тиснути на Костянтинівському напряку. Їхня ціль не тільки Краматорськ, а й Дружківка.

