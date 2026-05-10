У Києві стався збройний конфлікт через собаку (відео)

У Солом’янському районі Києва стався збройний конфлікт. На щастя, ніхто не постраждав, а винуватець інциденту тепер може чекати на серйозне покарання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва. Було встановлено, що до 70-річного охоронця гаражного кооперативу приїхав 52-річний мешканець сусіднього будинку з претензіями щодо місцевого собаки, який прибіг до його будинку.

Останній під час конфлікту, що стався між ними, вдарив літнього чоловіка, а далі став погрожувати йому зброєю. Незабаром до місця події прибули правоохоронці. Вони вилучили у нападника пристрій для стрілянини гумовими кулями.

У Києві затримали озброєного чоловіка. Фото: Нацполіція

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування. У поліції повідомляють, що нападнику готуються повідомити про підозру у скоєнні злочину.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому знято інцидент. На кадрах видно, як озброєний чоловік у грубому тоні розмовляє з охоронцем та погрожує йому.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

