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Вона продавала кошенят на OLX: за що тепер їй загрожує величезний штраф

Автор
Денис Подставной
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Автор
Продаж тварин
Продаж тварин. Фото Колаж "Телеграфу"

За повторне порушення покарання буде ще більше

Розведення та продаж домашніх тварин є досить популярним способом заробітку в Україні. Однак, якщо не знати всіх нюансів законодавства, бізнес може обернутися покаранням.

Про це попереджає Головне управління ДПС у Полтавській області. Податківці попереджають, що систематична реалізація тварин без державної реєстрації та сплати податків є грубим порушенням.

Як один із наочних прикладів служба навела кейс із продажем породистих кошенят. Нею займалася місцева мешканка, яка регулярно розміщувала оголошення про продаж на онлайн-майданчиках та соціальних мережах, а також використовувала рекламу для пошуку клієнтів.

"Пропонувала до продажу кошенят популярної породи з рідкісним типінгом", — розповідають податківці.

Проте жінка не врахувала, що такі систематичні дії можуть трактуватися законом як провадження господарської діяльності без державної реєстрації суб’єкта господарювання (ст. 164 КУпАП). За це передбачено покарання у вигляді штрафу, розміром від 17 до 34 тисяч гривень, (від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Крім того, суд має право конфіскувати отриманий прибуток і самих тварин.

У разі повторного порушення протягом року або отримання прибутку у великих розмірах штраф може зрости до 2 000-5 000 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 34 до 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за неправильне розміщення відходів у контейнерах можна отримати штраф.

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#Україна #Штраф #OLX