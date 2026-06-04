Більше не мотлох: як вдома оригінально використовувати пляшки з-під олії (фото)

Ви можете заощадити велику кількість грошей

Порожні пляшки від олії зазвичай опиняються в смітнику одразу ж, як тільки закінчується продукт. Проте завдяки стрімкому розквіту тренду на екологічне повторне використання речей чимало людей почали перетворювати ці місткості на функціональні рішення для дому.

Міцне скло або стійкий пластик, з яких виготовляють таку тару, дозволяють дати їм нове практичне життя без необхідності значних чи складних модифікацій. Про це детальніше розповість "Телеграф" посилаючись на дані losandes.

3 економічні ідеї, які дають їм друге життя

Поливалки для рослин. Одна з найкорисніших ідей полягає в тому, щоб зробити отвори у кришці пляшки. Таким чином звичайний порожній контейнер перетворюється на зручну саморобну лійку або систему поливу для домашніх рослин.

Одна з найкорисніших ідей полягає в тому, щоб зробити отвори у кришці пляшки. Таким чином звичайний порожній контейнер перетворюється на зручну саморобну лійку або систему поливу для домашніх рослин. Диспенсери для засобів чищення. Ці пляшки також можна чудово використовувати повторно для зберігання мийних засобів, рідкого мила або саморобних сумішей та розчинів для прибирання оселі.

Ці пляшки також можна чудово використовувати повторно для зберігання мийних засобів, рідкого мила або саморобних сумішей та розчинів для прибирання оселі. Декоративні вази. Завдяки використанню фарби або декоративної мотузки (шпагату) пляшки трансформуються в сучасні та стильні вази, які ідеально підходять для прикрашання інтер'єру та дизайну вашого будинку.

Використання пляшок з-під олії. Фото - Штучний інтелект

Чому цей тренд набуває такої великої популярності

Фахівці у сфері рециклінгу наголошують, що повторне використання пакувальних матеріалів суттєво допомагає зменшити кількість побутових відходів, а також заощаджувати гроші.

Крім того, більшість із цих ідей дозволяють персоналізувати житловий простір, створюючи унікальні, оригінальні та водночас корисні предмети.

Раніше "Телеграф" писав, як перетворити коробки з-під взуття на корисні речі для дому.