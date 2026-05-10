В Киеве произошел вооруженный конфликт из-за собаки (видео)

В Соломенском районе Киева произошел вооруженный конфликт. К счастью, никто не пострадал, а виновника инцидента теперь может ждать серьезное наказание.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Было установлено, что к 70-летнему охраннику гаражного кооператива приехал 52-летний житель соседнего дома с претензиями относительно прибежавшей к его дому местной собаки.

Последний во время произошедшего между ними конфликта ударил пожилого мужчину, а далее стал угрожать ему оружием. Вскоре к месту происшествия прибыли правоохранители. Они изъяли у нападавшего устройство для стрельбы резиновыми пулями.

В Киеве задержали вооруженного мужчину. Фото: Нацполиция

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине может грозить наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

На данный момент продолжается досудебное расследование. В полиции сообщают, что нападавшему готовятся сообщить о подозрении в совершении преступления.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен инцидент. На кадрах видно, как вооруженный мужчина в грубом тоне разговаривает с охранником и угрожает ему.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

