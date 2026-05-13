Спецпідрозділ СБУ шукає ІТ-спеціалістів: що потрібно вміти і як потрапити
Сучасна війна це не тільки про операції на землі, чи у повітрі та у морі. Протистояння ворогу триває й у цифровому просторі, мережах та аналітичній роботі, де швидкість обробки даних і технологічна перевага напряму впливають на результат спецоперацій.
Тож спецпідрозділ СБУ "Альфа" шукає спеціалістів з компʼютерних технологій. І для кандидатів є кілька умов.
"Ми шукаємо не "ідеальних кандидатів", а людей, які мають цивільний професійний досвід у цій сфері та хочуть застосовувати свої навички там, де вони справді матимуть значення для оборони країни", — йдеться у повідомленні.
Задачі для спеціаліста:
- написання софту для аналітики, БпЛА технологій та внутрішніх систем
- підтримка систем управління й автоматизації процесів
- робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами
- забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу
На противагу "Альфа" пропонує:
- службу за контрактом або мобілізацією
- якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження
- підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом
"Тут немає "офісної роботи заради процесу". Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу", — додає спецпідрозділ.
Ті, кого зацікавила пропозиція, можуть заповнити анкету: bit.ly/alfa_recruit або дізнатись більше про відбір за номером 4444 (дзвінки безкоштовні).
Більше вакансій в "Альфі" СБУ на сайті: alfa.ssu.gov.ua_