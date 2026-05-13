Спецподразделение СБУ ищет ІТ-специалистов: что нужно уметь и как попасть

Современная война это не только об операциях на земле, или в воздухе и море. Противостояние врагу продолжается и в цифровом пространстве, сетях и аналитической работе, где скорость обработки данных и технологическое преимущество напрямую влияют на результат спецопераций.

Поэтому спецподразделение СБУ "Альфа" ищет специалистов по компьютерным технологиям. И для кандидатов есть несколько условий.

"Мы ищем не "идеальных кандидатов", а людей, имеющих гражданский профессиональный опыт в этой сфере и желающих применять свои навыки там, где они действительно будут иметь значение для обороны страны", — говорится в сообщении.

Задачи для специалиста:

написание софта для аналитики, БпЛА технологий и внутренних систем

поддержка систем управления и автоматизации процессов

⁠работа с большими массивами данных и геоинформационными системами

обеспечение киберзащиты и цифровой безопасности подразделения

В противовес "Альфа" предлагает:

⁠службу по контракту или мобилизации

качественную подготовку, современные технологии и лучшее снаряжение

⁠поддержку командиров и собратьев с реальным боевым опытом

"Здесь нет "офисной работы ради процесса". Каждый результат напрямую влияет на эффективность всего спецподразделения", — добавляет спецподразделение.

Заинтересовавшие предложением могут заполнить анкету: bit.ly/alfa_recruit или узнать больше об отборе по номеру 4444 (звонки бесплатные).

Больше вакансий в "Альфе" СБУ на сайте: alfa.ssu.gov.ua_