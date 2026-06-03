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Прощавайте, старі килимки: нове рішення біля вхідних дверей затримує бруд, не ковзає і полегшує прибирання

Автор
Марина Бондаренко
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Що приходить на зміну килимках біля вхідних дверей
Що приходить на зміну килимках біля вхідних дверей. Фото Колаж "Телеграфу"

Такий варіант захищає підлогове покриття від передчасного зношування

Звичні килимки біля дверей, які роками використовувалися в домівках, поступово відходять у минуле. Згодом вони стають джерелом пилу, шерсті та бруду, потребують регулярного прання та втрачають охайний вигляд.

У 2026 році їм на зміну приходить нове рішення, яке вже активно набирає популярності в Європі, — алюмінієві та композитні вхідні покриття. Про це написали в "Оkdiario".

Алюмінієві килимки складаються з міцних профілів і вставок із гуми або спеціальних матеріалів, які ефективно затримують бруд і вологу ще на вході. Вони прості у догляді та не потребують прання — достатньо базового очищення.

Чим замінити килимок біля дверей
Який вигляд має алюмінієвий килимок. Фото: prom

Однією з головних переваг таких систем є безпека. Завдяки антиковзкій поверхні вони зменшують ризик падінь і роблять вхід у приміщення більш стабільним навіть у вологу погоду.

Експерти зазначають, що такі покриття особливо ефективні в місцях із високою прохідністю — у під’їздах, офісах, готелях та торгових центрах. Вони допомагають значно зменшити кількість бруду, який потрапляє всередину приміщень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ламінат і паркет поступово втрачають популярність, поступаючись більш сучасному та вологостійкому покриттю.

Теги:
#Ремонт #Тренд #Двері #Килимок #Вхідні двері