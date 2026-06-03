Прощавайте, старі килимки: нове рішення біля вхідних дверей затримує бруд, не ковзає і полегшує прибирання

Такий варіант захищає підлогове покриття від передчасного зношування

Звичні килимки біля дверей, які роками використовувалися в домівках, поступово відходять у минуле. Згодом вони стають джерелом пилу, шерсті та бруду, потребують регулярного прання та втрачають охайний вигляд.

У 2026 році їм на зміну приходить нове рішення, яке вже активно набирає популярності в Європі, — алюмінієві та композитні вхідні покриття. Про це написали в "Оkdiario".

Алюмінієві килимки складаються з міцних профілів і вставок із гуми або спеціальних матеріалів, які ефективно затримують бруд і вологу ще на вході. Вони прості у догляді та не потребують прання — достатньо базового очищення.

Який вигляд має алюмінієвий килимок. Фото: prom

Однією з головних переваг таких систем є безпека. Завдяки антиковзкій поверхні вони зменшують ризик падінь і роблять вхід у приміщення більш стабільним навіть у вологу погоду.

Експерти зазначають, що такі покриття особливо ефективні в місцях із високою прохідністю — у під’їздах, офісах, готелях та торгових центрах. Вони допомагають значно зменшити кількість бруду, який потрапляє всередину приміщень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ламінат і паркет поступово втрачають популярність, поступаючись більш сучасному та вологостійкому покриттю.