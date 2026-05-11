Пішли з міста в глушину: зграю чипованих собак знайшли в неочікуваному місці

Тварини стерилізовані, тому не зможуть розмножитися там

Безпритульні собаки виявлені за 100 км від місця чипування на Рівненщині. Чотирилапі оселилися на території заповідника.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, безпритульні собаки оселяються в таких місцях дикої природи, де немає хижих тварин. Там безпритульні собаки можуть заповнювати нішу хижаків.

Ігор Дикий. Фото Ігор Дикий

Зокрема, так сталося у Рівненській області. За словами зоолога, заступник директора з наукової роботи Рівненського природного заповідника Михайло Франчук розповів, що він бачив на його території чипованих безпритульних собак. Чотирилапі оселилися на великій відстані від міста Рівне, де їх чипували.

"По фотографіях, бо в них фотопастки стоять, встановлено, що саме нумерація на пластикових мітках на вухах свідчить, що цих собак чипували в Рівному. Тобто ці собаки подолали відстань понад 100 км і перебували на території заповідника в такій глухій дикій природній зоні", — пояснив Ігор Дикий.

Що означають мітки на вусі безпритульних собак

Безпритульним собакам на вухо прикріплюють пластикові бирки-кліпси (зазвичай кольорові — жовті, зелені, сині). Мітка вказує, що чотирилапий пройшов програму ОСВВ (відлов, стерилізація, вакцинація проти сказу, випуск). Це означає, що тварина здорова, щеплена та неагресивна.

Мітка на вусі безпритульного собаки. Фото: zelene.net

Раніше "Телеграф" розповідав, що за прогулянку з собакою можна "влетіти" на штраф. Де в Україні вже полюють на чотирилапих "нелегалів".