За прогулянку з собакою можна "влетіти" на штраф. Де полюють на чотирилапих "нелегалів"

Після реєстрації улюбленець отримує чип

Жительку Львова, яка гуляла із собакою, можуть оштрафувати за відсутність реєстрації на тварину. В обласному центрі діє обов’язкова реєстрація домашніх собак і муніципальний реєстр тварин.

Про неприємний випадок жителька Львова розповіла у соцмережах. Під час прогулянки з собакою до неї підійшли працівники "Муніципальної варти" та запитали, чи має песик муніципальний жетон. Через відсутність жетона на жінку винесли постанову.

Чотирилапий "нелегал"

Власниця отримала правила поводження з собаками у місті

"Тепер я маю йти в адміністрацію, і там будуть вирішувати — штраф чи "інший вид покарання", — розповіла львів'янка.

У Львові діє обов’язкова реєстрація собак

Ще з 1 вересня 2016 року в обласному центрі діє муніципальний реєстр домашніх тварин. Його мета — ідентифікація тварин, контроль за безпритульними тваринами та швидке повернення загублених улюбленців власникам.

Собачі жетони у Львові

Що передбачає реєстрація собак:

введення тварині електронного чипа;

видачу муніципального жетона з унікальним номером;

внесення даних до міського електронного реєстру (на базі міжнародної системи Animal-ID).

Зареєструвати собаку можна у "ЛКП Лев" або у приватних ветеринарних закладах, які мають відповідну акредитацію. Зареєстровані тварини повинні носити муніципальний жетон під час перебування у громадських місцях.

Який штраф можуть виписати за відсутність у собаки жетона

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи за порушення правил утримання тварин, окрема й за відсутність реєстрації.

Відсутність реєстрації собаки прямо не виділена в окремий "штраф за незареєстровану тварину", але розглядається як порушення правил утримання домашніх тварин. Зазвичай застосовують статтю 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Розмір штрафів:

170–340 грн — для громадян (власників тварин);

340–850 грн — для посадових осіб (наприклад, відповідальних працівників).

Українці здивовані, що за собаку без жетона можна отримати штраф

В коментарях люди здивовані, що домашні собаки не можуть з'являтися на вулицях без жетона. Власники чотирилапих не у захваті. Ось деякі з коментарів:

Тобто якщо я приїду в Львів погуляти з собакою з Франківська і в нас нема львівського жетону — мене оштрафують? Адресник не підходить?

Ого, перший раз про таке чую

Щенячий патруль вживу

Добре що не вилучили собаку. Я з Ужгорода, в нас немає правила ні про які жетони. Вперше таке чую. Уявляю як ви налякалися

Я з Києва теж не знаю про жетони, навіть не чули

В яких містах ще діє обов’язкова муніципальна реєстрація домашніх собак

Обов'язкова реєстрація собак діє також у Києві. З травня 2025 року тварину можна зареєструвати через ЦНАПи. Після реєстрації, окрім чіпа, тварина отримує жетон з QR-кодом. Жетон має бути постійно на собаці, як доказ реєстрації.

Також обов'язкова реєстрація собак діє у Харкові. Дніпро та Одеса мають локальні правила утримання тварин, що передбачають обов'язковий облік домашніх собак у муніципальних реєстрах.

