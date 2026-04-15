За прогулянку з собакою можна "влетіти" на штраф. Де полюють на чотирилапих "нелегалів"

Олена Руденко
Кожен песик має носити жетон. Фото Колаж "Телеграф"

Після реєстрації улюбленець отримує чип

Жительку Львова, яка гуляла із собакою, можуть оштрафувати за відсутність реєстрації на тварину. В обласному центрі діє обов’язкова реєстрація домашніх собак і муніципальний реєстр тварин.

Про неприємний випадок жителька Львова розповіла у соцмережах. Під час прогулянки з собакою до неї підійшли працівники "Муніципальної варти" та запитали, чи має песик муніципальний жетон. Через відсутність жетона на жінку винесли постанову.

"Тепер я маю йти в адміністрацію, і там будуть вирішувати — штраф чи "інший вид покарання", — розповіла львів'янка.

У Львові діє обов’язкова реєстрація собак

Ще з 1 вересня 2016 року в обласному центрі діє муніципальний реєстр домашніх тварин. Його мета — ідентифікація тварин, контроль за безпритульними тваринами та швидке повернення загублених улюбленців власникам.

Собачі жетони у Львові

Що передбачає реєстрація собак:

  • введення тварині електронного чипа;
  • видачу муніципального жетона з унікальним номером;
  • внесення даних до міського електронного реєстру (на базі міжнародної системи Animal-ID).

Зареєструвати собаку можна у "ЛКП Лев" або у приватних ветеринарних закладах, які мають відповідну акредитацію. Зареєстровані тварини повинні носити муніципальний жетон під час перебування у громадських місцях.

Який штраф можуть виписати за відсутність у собаки жетона

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи за порушення правил утримання тварин, окрема й за відсутність реєстрації.

Відсутність реєстрації собаки прямо не виділена в окремий "штраф за незареєстровану тварину", але розглядається як порушення правил утримання домашніх тварин. Зазвичай застосовують статтю 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Розмір штрафів:

  • 170–340 грн — для громадян (власників тварин);
  • 340–850 грн — для посадових осіб (наприклад, відповідальних працівників).

Українці здивовані, що за собаку без жетона можна отримати штраф

В коментарях люди здивовані, що домашні собаки не можуть з'являтися на вулицях без жетона. Власники чотирилапих не у захваті. Ось деякі з коментарів:

  • Тобто якщо я приїду в Львів погуляти з собакою з Франківська і в нас нема львівського жетону — мене оштрафують? Адресник не підходить?
  • Ого, перший раз про таке чую
  • Щенячий патруль вживу
  • Добре що не вилучили собаку. Я з Ужгорода, в нас немає правила ні про які жетони. Вперше таке чую. Уявляю як ви налякалися
  • Я з Києва теж не знаю про жетони, навіть не чули

В яких містах ще діє обов’язкова муніципальна реєстрація домашніх собак

Обов'язкова реєстрація собак діє також у Києві. З травня 2025 року тварину можна зареєструвати через ЦНАПи. Після реєстрації, окрім чіпа, тварина отримує жетон з QR-кодом. Жетон має бути постійно на собаці, як доказ реєстрації.

Також обов'язкова реєстрація собак діє у Харкові. Дніпро та Одеса мають локальні правила утримання тварин, що передбачають обов'язковий облік домашніх собак у муніципальних реєстрах.

