Тут жили десятки тисяч людей. У що Росія перетворила велике місто Донбасу (фото, відео)

Тетяна Крутякова
Колаж "Телеграфу"

Місто окуповано з 2023 року

Російське повномасштабне вторгнення зруйнувало багато міст Донбасу, частина з яких вже не один рік в окупації. До них також належить й Бахмут.

У мережі вже показали, як зараз виглядає місто та на що воно схоже. Зауважимо, що ЗСУ вийшли з Бахмута у травні 2023 року.

За час повної окупації місцева "влада" нічого не зробила, аби забезпечити людям гідне життя. Як видно на кадрах, місто — це суцільні руїни та згарища, які з кожним роком руйнуються тільки більше.

Бахмут
До 2022 у Бахмуті мешкало понад 70 тисяч людей, за офіційними даними, у січні 2025 це число становило 1,3 тисячі людей. Тобто близько 0,61% від попередньої кількості. Однак ці люди не живуть, а виживають у місті. Адже тут немає ані водопостачання, ані електрики — усе перебито та зруйновано. Ба більше, у Бахмуті продовжують лунати вибухи та звуки артилерії, адже місто всього в кількох км від лінії зіткнення.

Бахмут до окупації та після
У Бахмуті люди живуть у вцілілих будинках, воду набирають з колодязів та свердловин, а готують їсти на вогнищі. Продукти здебільшого надають волонтери та військові.

Бахмут до окупації та після
Бахмут на карті
Питання відновлення та відбудови не підіймається та навряд чи постане в окупантів. Адже наразі Кремль прагне захопити Донбас за будь-якої ціни, навіть залишаючи суцільні руїни, вбиваючи сотні людей.

