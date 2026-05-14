З перлини в розвалини. На що окупація перетворила популярний курорт (фото, відео)

Пляжі стають дикими

За тривалий час російської окупації чимало курортів з перлин перетворились на руїни. Не виключенням став й Урзуф, в Донецькій області.

У мережі вже показали свіжі фото курорту. Зауважимо, що окупували селище навесні 2022 року.

За понад 4 роки окупації популярні пляжі перетворились за купу сміття та розвалини, що добре видно на фото. Альтанки з солом'яним дахом майже повністю зруйновані, пісок на узбережжі має чимало сміття та бур'янів. Усі прибережні заклади занепали та перетворились в розвалини.

Урзуф зараз

Кількість людей на курорті в рази зменшилась. Якщо до 2022 Урзуф за сезон приймав сотні тисяч туристів, то зараз — це лише невелика купка місцевих. Хоча й вони остерігаються пляжів. Місцеві популярні розваги, такі як луна-парк чи ресторани не працюють, а каруселі давно в аварійному стані.

З кожним роком ситуація стає дедалі гіршою, а місцева "влада" лише розводить руками та створює ілюзію роботи.

Нагадаємо, що схожу долю спіткає й Бердянськ. Цей курорт раніше приймав майже мільйон туристів, а зараз місто занепадає. Популярні пляжі стають дикими та непридатними для відпочинку, а популярні пам'ятки руйнуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти перетворили Кирилівку в курорт-привид. На пляжах немає людей, вулиці пусті, а популярні заклади зачинені.