Колись відомий курорт Азовського моря стрімко занепадає: сумні кадри з Бердянська

У мережі показали реалії життя в захопленому місті

Чимало українських курортів Азовського моря під час російської окупації сильно занепали, серед них й Бердянськ. До 2022 року його пляжі буквально ломились від кількості людей, а зараз — їх навіть в сезон немає.

У мережі вже з'явилось свіже відео з тимчасово окупованого Бердянську. Зауважимо, що місто в Запорізькій області було захоплене росіянами у 2022 році.

На кадрах видно, що попри ранній початок сезону, курорт майже мертвий. Місце на відео вже майже не нагадує пляж. Дерев'яна будівля потроху руйнується, а місцева "влада" нічого з цим не робить, тому курорт щороку стає дедалі гіршим.

Примітно те, що попри відсутність людей, в морі дуже брудна вода. Зазвичай без відпочивальників вона навпаки прозора.

Раніше мешканці Бердянська повідомляли про критичну ситуацію з каналізацією. За їхніми словами, неочищені стічні води безконтрольно скидаються до Азовського моря, створюючи загрозу для екології прибережної зони.

В місті, як й на більшій частині окупованої території Запорізької області, також спостерігалися серйозні перебої з електропостачанням по 8-9 годин. Ще на початку березня мешканці почали скаржитися на брудну воду або її відсутність. Своєю чергою, окупанти заявили, що проблеми з водопостачанням у Бердянську зникнуть лише у 2028 році.

Також "Телеграф" показав, як зараз виглядає Урзуф. Узбережжя колись популярного курорту стає диким та закинутим.