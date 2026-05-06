Суцільний безлад та пусті вулиці. Як окупація змінила колись популярний курорт (відео)

Тетяна Крутякова
Урзуф. Фото Колаж "Телеграфу"

Узбережжя стає диким та закинутим

Чимало українських курортів Азовського моря під час російської окупації сильно занепали, серед них й Урзуф. До 2022 року його пляжі буквально ломились від кількості людей, а зараз — їх навіть в сезон немає.

У мережі вже з'явилось свіже відео з тимчасово окупованого Урзуфа. Зауважимо, що село в Донецькій області було захоплене росіянами у 2022 році.

На кадрах видно, що попри ранній початок сезону, курорт майже мертвий. Біля пляжів усі магазини, кав'ярні та інші заклади зачинені, а саме узбережжя занепало. Дерев'яні альтанки зруйнував вітер та час, металеві конструкції сильно поіржавіли. Місцева "влада" нічого з цим не робить, тому курорт щороку стає дедалі гіршим.

Урзуф. Фото: відкриті джерела

При цьому ще до 2022 року в Урзуфі вже з кінця квітня вирувало життя. Приїздило чимало туристів, особливо на вихідні. Зараз навіть місцеві рідко ходять на пляжі, а туристі фактично немає.

Урзуф до окупації. Фото: відкриті джерела
Урзуф до окупації. Фото: відкриті джерела

Як місцева "влада" кидає пил в очі

Втім занепад курорту не заважає місцевій "владі" імітувати "активну роботу". Так, у квітні 2026 з'явилось повідомлення, що на території селища хочуть реалізувати проєкт з відбудови готельного комплексу, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Проєкт розвитку північно-східної частини села Урзуф передбачає створення туристично-інформаційного центру з торговельною функцією, луно-парку з атракціонами", — йдеться у повідомленні.

Урзуф на карті

Окрім того, обіцяють покращити стан пляжів та зони біля них. Цікаво, що чітких або навіть умовних строків ніхто не називає.

