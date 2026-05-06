Суцільний безлад та пусті вулиці. Як окупація змінила колись популярний курорт (відео)

Узбережжя стає диким та закинутим

Чимало українських курортів Азовського моря під час російської окупації сильно занепали, серед них й Урзуф. До 2022 року його пляжі буквально ломились від кількості людей, а зараз — їх навіть в сезон немає.

У мережі вже з'явилось свіже відео з тимчасово окупованого Урзуфа. Зауважимо, що село в Донецькій області було захоплене росіянами у 2022 році.

На кадрах видно, що попри ранній початок сезону, курорт майже мертвий. Біля пляжів усі магазини, кав'ярні та інші заклади зачинені, а саме узбережжя занепало. Дерев'яні альтанки зруйнував вітер та час, металеві конструкції сильно поіржавіли. Місцева "влада" нічого з цим не робить, тому курорт щороку стає дедалі гіршим.

Урзуф. Фото: відкриті джерела

При цьому ще до 2022 року в Урзуфі вже з кінця квітня вирувало життя. Приїздило чимало туристів, особливо на вихідні. Зараз навіть місцеві рідко ходять на пляжі, а туристі фактично немає.

Урзуф до окупації. Фото: відкриті джерела

Урзуф до окупації. Фото: відкриті джерела

Як місцева "влада" кидає пил в очі

Втім занепад курорту не заважає місцевій "владі" імітувати "активну роботу". Так, у квітні 2026 з'явилось повідомлення, що на території селища хочуть реалізувати проєкт з відбудови готельного комплексу, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Проєкт розвитку північно-східної частини села Урзуф передбачає створення туристично-інформаційного центру з торговельною функцією, луно-парку з атракціонами", — йдеться у повідомленні.

Урзуф на карті

Окрім того, обіцяють покращити стан пляжів та зони біля них. Цікаво, що чітких або навіть умовних строків ніхто не називає.

Раніше "Телеграф" показував, у що окупація перетворила Кирилівку на Донеччині.