Українець спіймав рідкісного хижака: це справжній трофей для рибалок (відео)

Спійманий екземпляр влаштував справжню перевірку на витримку

Українському рибалці вдалося виловити хижака із сімейства коропових — жереха або, як ще називають цю рибу, білизну. Боротьба за такий важливий трофей виявилася особливо напруженою та емоційною.

Відповідну посаду про це було опубліковано у соціальній мережі Threads на сторінці Piroh Fishing. Автор показав незвичну рибу на відео.

"Цей виїзд точно запам’ятається надовго. Потужна клювання, сильна боротьба та справжній трофейний жерех на березі! Емоції зашкалювали до останньої секунди", — йдеться у пості.

Жерех є типовим представником риб-реофілів, тобто видів, які воліють мешкати у водоймах із постійним перебігом. Найгірша ситуація з цим видом риб у рівнинній частині нашої країни. Про це сказала іхтіологіня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь у матеріалі "Телеграфа" : "Цю рибу українці скоро не побачать у річках: експерт назвала види, які на межі зникнення".

"Риби-реофіли потребують швидкої течії, з одного боку, і високого вмісту розчиненого у воді кисню, з іншого. Хоча популяції деяких з них ще більш-менш у нормальному стані, наприклад, голавль", — пояснює іхтіологіня.

Жерех — що відомо про цю рибу

Жерех відрізняється від інших риб темною синювато-сірою спиною, сріблясто-сіруватими боками та білим черевом. Спинний та хвостовий плавці сірі, з темними кінцями, нижня частина хвоста трохи довша за верхню, інші плавці червоні біля основи і сірі до кінця, голова трохи подовжена, з видатною догори нижньою щелепою.

Ця риба виростає до 120 см у довжину та ваги в 12 кг. Але зазвичай розмір 80 см за вагою 1,5 — 2 кг. Може жити до 15 років.

Жерех є мешканцем рівнинних річок, уникає водойм зі стоячою водою. Вважає за краще триматися біля поверхні протягом у гирлах дрібних річок, що впадають, і після перекатів.

Молодь жереха харчується хробаками, дрібними ракоподібними, комахами. Але виростаючи до 30-40 см, жерех вже стає типовим хижаком, поїдає мальків риб, але продовжує харчуватися великими комахами (жуки, метелики, бабки) і щонайменше черв’яками. Зуби у жереху знаходяться у гортані.

Жерех полює незвичайним способом: він приголомшує видобуток потужним ударом хвоста по воді, після чого збирає оглушену рибу. Характерна риса — велика паща без виражених зубів: видобуток він захоплює різким ударом і заковтує цілком.

Така риба є популярним об’єктом лову у рибалок-аматорів. Особливо — у спінінгістів. Спіймати жереха досить складно, тому його називають трофейною рибою.

Жерех. Фото: Вікіпедія

