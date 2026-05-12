У Дністрі є рідкісна червонокнижна риба. Як виглядає та що особливого (фото)

Однією з червонокнижних риб у басейнах українських річок є вирозуб. У Дністрі й сьогодні зберігається чимала його популяція.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь.

За її словами, у Дністрі присутні справді унікальні популяції деяких видів риб.

"З унікальних видів риб чи популяцій, які у нас є, а більше ніде немає, можна виділити європейську популяцію стерляді у Дністрі. Вона не забруднена представниками цього виду з інших частин ареалу, тобто це аборигенна європейська популяція, що довели наші колеги з Чернівців разом з вченими з Польщі. Тут також зберігається чимала популяція такого рідкісно зникаючого виду як вирозуб, що теж є унікальним", — каже Куцоконь.

Вирозуб під час нерестового періоду

Дністер на карті

Для довідки

Вирозуб — вид риб роду плітка (Rutilus) родини Яльцевих. Має струнке, валькувате, видовжене тіло, вкрите дрібною лускою. Вирозуб занесений до Червоної книги України та низки інших природоохоронних документів.

Вирозуб

Свою назву вирозуб отримав завдяки міцним нижньоглотковим кісткам з потужними зубами, якими він здатен розчавити навіть великі раковини молюсків. Голова невелика, її довжина менша від висоти тіла. Вирозуб часто досягає довжини тіла до 50 см, маси тіла до 2-3 кг. Окремі особини вирозуба доростають до 75 см у довжину та 8 кг ваги. Тривалість життя понад 10 років.

