Украинец поймал редкого хищника: это настоящий трофей для рыбаков (видео)

Пойманный экземпляр устроил настоящую проверку на выдержку

Украинскому рыбаку удалось выловить хищника из семейства карповых — жереха или, как еще называют эту рыбу, белизну. Борьба за такой важный трофей оказалась особенно напряжённой и эмоциональной.

Соответствующий пост об этом был опубликован в социальной сети Threads на странице Piroh Fishing. Автор показал необычную рыбу на видео.

"Этот выезд точно запомнится надолго. Мощная поклевка, сильная борьба и настоящий трофейный жерех на берегу! Эмоции зашкаливали до последней секунды", — говорится в посте.

Жерех является типичным представителем рыб-реофилов, то есть видов, которые предпочитают обитать в водоемах с постоянным течением. Самая плохая ситуация с этим видом рыб в равнинной части нашей страны. Об этом сказала ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в материале "Телеграфа": "Эту рыбу украинцы скоро не увидят в реках: эксперт назвала виды, которые на грани исчезновения".

"Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высоком содержании растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще более-менее в нормальном состоянии, например, голавль", — объясняет ихтиологиня.

Жерех — что известно об этой рыбе

Жерех отличается от других рыб тёмной синевато-серой спиной, серебристо-сероватыми боками и белым брюхом. Спинной и хвостовой плавники серые, с тёмными концами, нижняя часть хвоста несколько длиннее верхней; остальные плавники красноватые у основания и сероватые к концу, голова несколько удлинённая, с выдающейся кверху нижней челюстью.

Эта рыба вырастает до 120 см в длину и веса в 12 кг. Но обычно размер 80 см при весе 1,5 — 2 кг. Может жить до 15 лет.

Жерех является жителем равнинных рек, избегает водоёмов со стоячей водой. Предпочитает держаться у поверхности на течении в устьях впадающих мелких рек и после перекатов.

Молодь жереха питается червями, мелкими ракообразными, насекомыми. Но вырастая до 30—40 см, жерех уже становится типичным хищником, поедает мальков рыб, но продолжает питаться крупными насекомыми (жуки, бабочки, стрекозы) и, в меньшей мере, червями. Зубы у жереха находятся в гортани.

Жерех охотится необычным способом: он ошеломляет добычу мощным ударом хвоста по воде, после чего собирает оглушенную рыбу. Характерная черта – большая пасть без выраженных зубов: добычу он захватывает резким ударом и заглатывает целиком.

Такая рыба является популярным объектом ловли у рыболовов-любителей. Особенно — у спиннингистов. Поймать жереха довольно сложно, потому его и называют трофейной рыбой.

Жерех. Фото: Википедия

