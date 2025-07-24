Цю рибу українці скоро не побачать у річках: експерт назвала види, які на межі зникнення
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Іхтіологиня розповіла, які види риб масово гинуть в Україні
Не лише червонокнижні види риб зникають з українських водойм. Через зміни клімату та порушення гідрологічного режиму зникають звичні для України представники водного світу. Найбільше страждають види, які потребують швидкої течії та високого вмісту кисню у воді.
Про це "Телеграфу" розповіла Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Експертка підкреслила, що проблема існувала задовго до початку війни.
Які види риб зникають
У рівнинній частині України найгірша ситуація з рибами-реофілами — видами, які живуть тільки у водах з швидкою течією. До них належать ялець, підуст, білизна (жерех) та інші представники іхтіофауни.
"Риби-реофіли потребують швидкої течії, з одного боку, і високого вмісту розчиненого у воді кисню, з іншого. Хоча популяції деяких з них ще у більш-менш нормальному стані, наприклад, головня", — пояснює Юлія Куцоконь.
Такий вид риб як підуст істотно постраждав. "Підуст — в басейні Дніпра його майже немає", — констатує дослідниця.
Традиційні для українських водойм види мають різну стійкість до змін довкілля. Щука, окунь, судак, сазан, карась та лящ мають кращі шанси на виживання порівняно з реофільними видами. Проте іхтіологиня підкреслює, що ситуація залежить від конкретних обставин. "В кожному конкретному випадку залежить від особливостей і водойми і виду", — зазначає експертка.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що риби-чужинці захоплюють українські водойми. Які види прийшли до нас з інших континентів.