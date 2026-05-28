Путіна почало трясти на зустрічі з президентом Казахстану: момент потрапив на відео

Кадри офіційного вітання стали приводом для обговорень

На відео із зустрічі російського голови Володимира Путіна з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим помітили дивну деталь. Після звичайного рукостискання у Путіна сильно затряслася рука.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, з чим це пов’язано, тазвернувся за думкою до штучного інтелекту Gemini. Цифровий розмум також помітив недобре на кадрах і зазначив, що для подібного жесту є одразу декілька можливих причин.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що Путін виходить із машини, тисне руку президенту Казахстану, а потім кисть його правої руки починає дивно трястись.

ШІ каже, що річ може бути в одній з таких причин:

Занадто міцне рукостискання. Казахський лідер міг стиснути руку Путіну, тим самим затиснувши суглоби. Через це виникло бажання повернути чутливість пальцям, тому глава Кремля здійснює струсуючі рухи.

Казахський лідер міг стиснути руку Путіну, тим самим затиснувши суглоби. Через це виникло бажання повернути чутливість пальцям, тому глава Кремля здійснює струсуючі рухи. Тактильний дискомфорт. Путін міг струснути рукою механічно, якщо долоня залишилася, наприклад, вологою після рукостискання, або на шкірі залишилося якесь відчуття після контакту.

Путін міг струснути рукою механічно, якщо долоня залишилася, наприклад, вологою після рукостискання, або на шкірі залишилося якесь відчуття після контакту. Неврологічний маркер. Іноді подібні дрібні рухи можуть бути проявом так званого "тремору дії" — легкого тремтіння, яке з’являється під час руху або одразу після нього.

Чому у Путіна трясеться рука. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін здивував опухлим обличчям у Пекіні. ІІ розкрив, що з ним сталося за два дні.