Путіна почало трясти на зустрічі з президентом Казахстану: момент потрапив на відео
Кадри офіційного вітання стали приводом для обговорень
На відео із зустрічі російського голови Володимира Путіна з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим помітили дивну деталь. Після звичайного рукостискання у Путіна сильно затряслася рука.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, з чим це пов’язано, тазвернувся за думкою до штучного інтелекту Gemini. Цифровий розмум також помітив недобре на кадрах і зазначив, що для подібного жесту є одразу декілька можливих причин.
На опублікованих у мережі кадрах помітно, що Путін виходить із машини, тисне руку президенту Казахстану, а потім кисть його правої руки починає дивно трястись.
ШІ каже, що річ може бути в одній з таких причин:
- Занадто міцне рукостискання. Казахський лідер міг стиснути руку Путіну, тим самим затиснувши суглоби. Через це виникло бажання повернути чутливість пальцям, тому глава Кремля здійснює струсуючі рухи.
- Тактильний дискомфорт. Путін міг струснути рукою механічно, якщо долоня залишилася, наприклад, вологою після рукостискання, або на шкірі залишилося якесь відчуття після контакту.
- Неврологічний маркер. Іноді подібні дрібні рухи можуть бути проявом так званого "тремору дії" — легкого тремтіння, яке з’являється під час руху або одразу після нього.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін здивував опухлим обличчям у Пекіні. ІІ розкрив, що з ним сталося за два дні.