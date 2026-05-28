Церковна людина чи навіть друг Путіна: хто б міг завершити війну в Україні на думку ШІ

Головну роль відіграватиме не тільки політичний досвід

Хоча переговори між Україною та Росією наразі майже призупинились й досі залишається відкритим питання: хто ж може виступити переговорником між сторонами та закінчити війну. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, аби отримати відповіді.

ШІ назвав п'ять кандидатів, серед яких досить неочікувані імена. Аналіз будувався не тільки на дипломатичних навичках, а й на впливовості персони.

Хто може зупинити війну між Україною та Росією

Папа Римський Лев XIV або його наступник у Ватикані. На думку штучного інтелекту, це досить нейтральна персона, яка немає зацікавленої сторони у війні України та Росії. Окрім того, Ватикан вже пропонував своє посередництво. Основною перевагою є моральний авторитет, який поважають як на Заході, так частково й в Москві.

Дональд Трамп — президент США, хоч й виглядає на тлі сповільнення переговорів досить слизькою персоною, він має величезні фінансові та політичні важелі впливу. Адже Вашингтон може як підтримати Україну, так і дотиснути Кремль, щоб той пішов на угоду.

Сі Цзіньпін — лідер Китаю сприяє підтримці Росії та фактично тримає її економіку у своїх руках. Тому він цілком може схилити президента РФ Володимира Путіна до того, що війну час закінчувати. А посилити свої наміри Сі може, до прикладу, припиненням постачання запчастин для російської зброї тощо.

Ілон Маск – американський мільярдер, який контролює Starlink та має доступ до Білого дому, може виступати посередником в переговорах. Він має вплив на Трампа та Україну (через Starlink на фронті). Фактично, на думку ШІ, Маск може знайти важелі впливу й на Путіна.

Реджеп Таїп Ердоган — президент Туреччини вже організовував переговори у 2022 році у Стамбулі. Він має досить гарні відносини з обома лідерами країни, тому цілком міг би виступати посередником у переговорах. Окрім того, Ердоган неодноразово називав президента Росії Володимира Путіна "дорогим другом" (навіть уже під час повномасштабного вторгнення в Україну), про що писали росЗМІ.

Резюмуючи, штучний інтелект наголосив, що фактично людиною, яка покладе край війні в Україні, може бути особа, що має політичний та фінансовий вплив на обидві сторони. Тобто це той, хто може тиснути на Росію та Україну, але його мають поважати в Москві та Києві.

