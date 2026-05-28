Роздача безкоштовних продуктів в Україні може обернутися судом: у чому проблема

Юристка пояснила, які ризики несе нова система для торгівельних мереж

Спроба зобов’язати магазини передавати непродані продукти людям може обернутися судовими спорами. Водночас досвід Чехії показує — держава у таких конфліктах здатна натиснути на бізнес. Тож варто подумати про захист продавців, впевнена юристка.

Що потрібно знати:

Можливе порушення прав бізнесу на власність

У Чехії суд підтримав державу у подібному спорі з торгівельними мережами

В Україні суд може врахувати соціальну вразливість населення через війну

Експертка радить захистити магазини від позовів щодо якості продуктів

Керуюча "Адвокатським бюро Анни Даніель", кандидатка юридичних наук Анна Даніель зауважила, що примус бізнесу може трактуватися як обмеження права на володіння та розпорядження власністю (ст. 41 Конституції України) та права на підприємницьку діяльність (ст. 42). Та спроби бізнесу в Чехії в 2018 році довести свою правоту закінчились нічим — судову суперечку виграла держава. Ситуація в Україні має додаткове обтяження.

Юридичним аргументом стала соціальна відповідальність бізнесу та екологічний обов'язок щодо зменшення відходів. В Україні Конституційний Суд безумовно також зважатиме на баланс між приватним інтересом та суспільним благом, особливо в умовах воєнного чи поствоєнного стану, коли соціальна вразливість населення є критичною Анна Даніель, керуюча адвокатським бюро

Експертка радить законотворцям перед впровадженням європейського принципу "zero waste" (нуль відходів), захистити торгівельні мережі від можливих претензій щодо якості. Це, зокрема, дозволить уникнути судових позовів. Окрім відсутності відповідальності за їжу після передачі до фудбанку, також має бути затверджений список продуктів, які можуть бути передані та які не підлягають передачі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні одна з великих мереж супермаркетів вже віддає продукти. Їх розподіляють тим, хто потребує, через благодійні фонди.