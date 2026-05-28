Правила бронювання працівників змінюються: кого можуть жорстко покарати

Зміни торкнуться лише організацій із спеціальним статусом

Кабінет міністрів України посилює правила бронювання працівників від мобілізації. Якщо підприємство забронювало більше людей, ніж дозволено, керівництво зобов’язане скасувати зайві броні через портал "Дія" протягом максимум 10 днів.

Головна зміна полягає в тому, що порушення ліміту тепер може призвести до втрати статусу критично важливого підприємства. Відповідно, без такого статусу компанія більше не зможе видавати бронь своїм працівникам.

Кожне підприємство під вищевказаним статусом може бронювати лише певну кількість своїх працівників. Ця кількість обмежена нормами, прописаними в Постанові КМУ №76:

дозволено бронювати до 50% військовозобов’язаних співробітників;

в окремих випадках — понад 50%, але лише якщо є окреме обґрунтування та рішення держорганів.

Таким чином, якщо у компанії 100 працівників, то за стандартом 50 із них можна бронювати.

Посилення правил у цій ситуації стосується підприємств, які є важливими для:

роботи економіки країни

потреб армії та інших військових формувань;

забезпечення життєдіяльності громадян за умов воєнного стану.

Остаточний текст постанови ще не опубліковано, проте зміни вже відомі з порівняльної таблиці до проєкту документа.

Перевищення ліміту бронювання для працівників.

