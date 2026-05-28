Політичний Netflix: хто зі світових акторів міг би зіграти Зеленського, Єрмака, Кличка та інших (фото)

Події останніх років в Україні вже зараз виглядають як готовий сценарій для масштабного політичного серіалу чи повнометражної драми рівня "Карткового будиночка" та "Корони". Кіноіндустрія, особливо такі гіганти як Netflix або HBO, навряд чи пройде повз такий драматичний і багатошаровий сюжет.

Головне питання, яке неминуче виникає у продюсерів: кому зі світових зірок довірити роль ключових постатей української політики? "Телеграф" запитав у ШІ, як виглядає ідеальний кастинг, якби його стверджували прямо зараз.

Володимир Зеленський — Джеремі Реннер (Jeremy Renner)

Зірка "Месників", якому нині 55 років, виглядає одним із найбільш очевидних кандидатів на роль українського президента. Зовнішня схожість — форма вилиць, погляд та загальна енергетика — посилюється його особистою історією: після тяжкої аварії актор проявив стійкість і повернувся до роботи. Такий бекграунд міг би переконливо показати трансформацію Зеленського — від комедійного артиста до лідера країни в умовах війни.

Андрій Єрмак — Лієв Шрайбер (Liev Schreiber)

Лієв Шрайбер (58 років), відомий за серіалом "Рей Донован", ідеально підходить на роль колишнього глави Офісу президента, який нещодавно вийшов із СІЗО. Його типаж — масивний силует, важкий погляд і образ людини, яка приймає рішення за лаштунками великої політики. Додатковий аргумент — українське коріння актора та його публічна підтримка України, що посилює вірогідність такого кастингу.

Віталій Кличко — Клайв Оуен (Clive Owen)

Клайв Оуен (61 рік) може стати ідеальним втіленням мера Києва. Його класичний "силовий" типаж, вольове підборіддя та стримана харизма добре лягають на образ колишнього чемпіона світу з боксу, який став управлінцем мегаполіса у кризовий час.

Петро Порошенко — Джордж Клуні (George Clooney)

Один із найвідоміших акторів Голлівуду — ідеально вписується в образ досвідченого політика та бізнесмена. Його аристократична зовнішність, сивина та вміння грати впливових персонажів роблять його логічним кандидатом на роль колишнього президента з дипломатичним бекграундом та складною політичною біографією.

