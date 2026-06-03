Хвиля спеки різко накриє Київ? Коли у столиці чекати справжнього літа і що може його зіпсувати

Думки синоптиків розділилися

Після прохолодного травня до Києва повернеться спекотна погода. Хвиля тепла очікується вже за кілька днів.

Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Згідно з даними сервісу, перша половина початкового тижня літа в Києві відзначиться комфортними та помірними показниками, проте справжня спека почне заходити в столицю ближче до вихідних. Переломний момент може початися вже з 5 червня, а в наступні дні (6–7 червня) стовпчики термометрів можуть "переповзти" позначку +30.

Про швидке потепління також попереджають і фахівці "Укргідрометцентру". Проте, на їхню думку, спека може прийти до столиці трохи пізніше — 11-12 червня (до +29 градусів).

Однак синоптики сервісу Meteofor дещо скептично налаштовані щодо спеки. За їхнім прогнозом, стовпчики термометрів у Києві хоч і показуватимуть +27 до 12 червня, але зіпсувати спекотну погоду можуть дощі з грозами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку погоду чекати в Україні восени.