Заллє дощами та здивує температурами? Які сюрпризи Харкову підготує літо

Стовпчики термометрів можуть "гуляти" на цілих п’ять градусів у різні дні

Перший тиждень літа зустріне Харків температурними гойдалками та опадами. Погода знову може зіпсуватися вже найближчими днями.

Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, різка зміна погодних умов може статися в ніч проти 4 червня. В цей час ймовірність дощів різко зросте. Також опади можливі 7 числа. Температура повітря (денна) при цьому в перший тиждень літа буде нестабільною і коливатиметься в районі +21…+27 градусів.

Аналогічної думки дотримуються й синоптики "Укргідрометцентру". Вони також вважають, що цей тиждень може бути дощовим — опади можливі 4,5,6 та 7 червня. Стовпчики термометрів метатимуться між +19 і +24 градусами.

Про дощі та температурні гойдалки попереджають і фахівці сайту Meteofor. За їх прогнозом, дощі можливі 4 та 7 червня. Температура повітря в перший тиждень літа може знаходитися в районі +17…+22 градуси.

