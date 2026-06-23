У когось величезна гуля, а у когось - нічого. Чому реакція на укус комарів у всіх різна

Чимало залежить від попереднього досвіду контакту з комахами

Багато людей помічало, що після укусу комара зазвичай утворюється неприємна свербляча гуля. Однак виявляється така реакція спостерігається не у всіх.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик. За його словами, наявність гулі — це алергічна реакція, яка в когось може бути сильно вираженою, а у когось — слабко.

"Це алергічна реакція. Переважно алергічна реакція, не інфекція. Чому так відбувається? Комар кусає і впорскує слину. Слину він впорскує, бо вона — антикоагулянт і анестетик. Тобто, щоб кров не згорталась. Бо кров, коли контактує з повітрям, має властивість згортатися. Антикоагулянт не дає їй згортатися — комар може пити", — каже ентомолог.

Гуля після укусу комара

Він додає, що також в слині є невелика кількість анестетика, тому люди не відчують одразу укус комара. Однак саме ці речовини в слині й викликають алергічну реакцію.

"Це відповідь імунної системи. Імунна система дає відповідь на сторонню речовину, відбувається викид гістаміну. Тому усі протиалергічні препарати називаються антигістамінними — вони якраз пригнічують викид гістаміну. Відповідно, вираженість цієї реакції — вона індивідуальна для різних людей. Це залежить від того, скажімо, наскільки тісний у вас досвід контакту з комарами", — пояснює Шпарик.

Механізм укусу комара

За його словами, є люди, яких, наприклад, комарі ніколи не кусали — це новонароджені. Відповідно, реакції в них майже немає. Однак пізніше ця реакція посилюється, а, наприклад, у похилому віці знову послаблюється. Виходить, що наявність гулі після укусу комара залежить від ступеня чутливості та спадковості. До того ж у людей-алергиків, які чутливі до укусів будь-яких комах, навіть укус комара викликатиме сильну реакцію.

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